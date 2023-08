Edizione da record con numerosi ospiti da tappeto rosso

L’ottava edizione del Ferrara Film Festival, in programma dal 16 al 23 settembre, svela tutte le novità di quest’anno e numeri da record: 40 eventi, 8 giorni di kermesse, circa 20.000 presenze attese, 32 film in concorso su oltre 2500 iscritti, provenienti da 42 Paesi nel mondo, 21 anteprime, di cui 4 mondiali, 3 europee e 13 italiane e un parterre da tappeto rosso, come quello che accompagnerà gli ospiti fino all’ingresso del Teatro Nuovo, il più importante della città, che diventerà centro nevralgico del Festival insieme alla bellissima Piazza Trento e Trieste, hub principale della manifestazione, nella quale sarà allestito l’animato Cine-Village.

Kevin Reynolds, Jeremy Piven, Cary Elwes, Lucrezia Lante della Rovere, Edoardo Leo, Francesco Zecca, Steven Bauer, Corey Johnson e Manuela Arcuri sono alcuni dei molti volti noti di questa speciale edizione, pronta ad alzare il sipario con la consegna del Dragone d’Oro alla Carriera a Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano nel mondo, che ha recentemente ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E poi la giuria d’eccezione presieduta da Daniele Taddei, amministratore degli Stabilimenti Cinematografici Studios, partner del Festival e formata dagli attori Martina Stella e Francesco Montanari, dal regista Luca Ribuoli, dalla costumista Nicoletta Ercole, dallo scenografo Tonino Zera e dal fotografo e direttore della fotografia Roberto Rocco. Sabato 23 settembrel’attesa cerimonia di premiazione che assegnerài Golden Dragon Awards 2023.

La partnership nata lo scorso anno tra il Ferrara Film Festival e Studios, storica e celebre eredità degli “Stabilimenti De Paolis”, si ristruttura e si amplia in occasione di questa ottava edizione per dare ulteriore prestigio al Festival.

Gli “Stabilimenti Cinematografici De Paolis” nascono nel 1938 (il terreno venne acquistato dal Commendator De Paolis nel 1923) ed al loro interno, in quasi 50 anni di attività, si sono alternate le più importanti firme del cinema italiano ed internazionale: grandi maestri, attori di fama, autori che hanno fatto grande il cinema di genere italiano negli anni del suo maggior splendore. Chiusi nel 1991, qualche anno dopo, in abbandono ed in grave degrado, vengono confiscati alla criminalità organizzata. Durante la gestione dell’Amministrazione giudiziaria, vengono concessi in locazione ad un giovane imprenditore capitolino, Daniele Taddei che, nel 1997, con passione e tenacia li restituisce alla loro vocazione ed al loro splendore ribattezzandoli con il nome con il quale sono oggi più noti, “Gli Studios”. Al termine degli iter amministrativi nel 2013 la proprietà viene trasferita al patrimonio di Roma Capitale come bene confiscato alle mafie.

Gli Stabilimenti ristrutturati e adattati alle nuove esigenze, nel rispetto della loro configurazione così caratteristica ed iconica, diventano un punto di riferimento sia per le attività televisive dei maggiori canali nazionali, nel tempo RAI, MEDIASET ed oggi La7 (Propaganda Live, Dimartedì, Non è L’Arena), sia per il cinema e le serie TV italiane ed internazionali grazie anche all’effervescenza produttiva degli anni più recenti. Per citare solo le ultime produzioni realizzate, “Call my agent”, di cui proprio ora è in lavorazione la seconda serie, “Miss Fallaci”, una produzione originale Paramount+, sui primi anni da giornalista di Oriana Fallaci, “Uonderbois”, una serie originale Disney+ ambientata nei sotterranei di Napoli ed ancora gli ultimi quattro film dei “Me contro te”, un grandissimo successo di pubblico nelle sale prodotti da Colorado Film. È ora in post produzione “Cold storage”, l’ultimo film con Liam Neeson, Geogina Campbell, Susie Bacon, Joe Keerie di prossima uscita nei cinema insieme al film “Another end” di Piero Messina con Gael Garcia Bernal e Berenice Bejo, le cui riprese sono terminate nei mesi scorsi.

Novità di questa edizione sarà la Studios Lounge Live, che letteralmente apre il Festival al pubblico. Sarà uno spazio “interattivo” fatto di grandi vetrate, quindi completamente a vista, nella splendida Piazza Trento e Trieste di fronte al Teatro. Ogni giorno ospiterà interviste live e photo call con i grandi ospiti della giornata. Il pubblico all’esterno, oltre ad assistere dal vivo alle chiacchierate con i protagonisti del Festival, potrà partecipare attivamente con domande e curiosità, così come attraverso i social ufficiali della kermesse.

Gli orari di Studios Lounge Live:

Sabato 16 settembre | ore 12.00, 15.00, 16.00

Domenica 17 settembre | ore 12.00, 15.30, 21.00

Lunedì 18 settembre | ore 15.30, 17.30

Martedì 19 settembre | ore 15.30, 17.30

Mercoledì 20 settembre | ore 15.30, 17.30

Giovedì 21 settembre | ore 15.30, 17.30

Venerdì 22 settembre | ore 15.30, 17.30

Sabato 23 settembre | ore 17.00, 20.30

Ad accompagnare le proiezioni e le Premières ci saranno i tanti appuntamenti: “Meet the Stars”, le masterclass con le stelle del cinema Giancarlo Giannini (promossa da “Mercatorum”), Kevin Reynolds (regista di blockbuster mondiali come “Waterworld”, “Robin Hood: Il Principe Dei Ladri” e “Fandango”, di cui si celebrerà il 40º anniversario delle riprese), Steven Bauer (co-protagonista con Al Pacino in “Scarface”, di cui si celebrerà il 40º anniversario dell’uscita del film), Martina Stella (tra le più note attrici italiane e membro della Giuria in questa edizione), Francesco Grisi (fondatore di EDI – Effetti Digitali Italiani, leader italiano nel settore degli effetti speciali; masterclass promossa da ANICA Academy); “Ferrara Film Expo”, il contenitore culturale con una serie di importanti convegni che quest’anno vedranno protagonista la Giuria del Ferrara Film Festival e che metterà al centro temi attualissimi, tra cui l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel Cinema; le opere esposte dell’artista Danilo Sciorilli, presenti in “Countdown”, il cortometraggio che sarà proiettato in loop nei momenti di pausa tra le proiezioni; i manifesti d’autore che riempiranno la città. Infine, l’appuntamento con UNICEF Italia, partner esclusivo del festival nel settore umanitario, per parlare di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche attraverso il grande schermo.