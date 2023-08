Il libro è stato scritto da Annalisa Corrado e Rossella Muroni

Venerdì 25 agosto, alle ore 21, presso il cortile della BIM Biblioteca Comunale di Imola, Annalisa Corrado presenterà il libro “Nessi e Connessi“, di cui è coautrice insieme a Rossella Muroni.

“Nessi e connessi” è un manifesto per leggere il mondo. La realtà ci pone di fronte a una continua crisi di sistema: una crisi allo stesso tempo economica, sanitaria, geopolitica, ambientale e climatica. Per far fronte a ogni situazione questo libro ci mostra quanto sia necessario occuparci di una guardando le altre. Perché tutto è connesso.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con BIM, e’ inserita nell’ambito dei talk di CiCliCa (Città per il Clima che Cambia), una serie di incontri che hanno l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità e la consapevolezza delle relazioni tra cambiamento climatico, disuguaglianze e azioni che possono essere messe in campo in ottica di adattamento e per il benessere delle persone e del pianeta.

Dichiarazione di Elisa Spada, Assessora all’Ambiente: “La presentazione del libro Nessi e connessi è un’occasione per riflettere sulle relazioni che legano il cambiamento climatico ai nostri stili di vita, di produzione e di consumo e come l’azione di ognuno, e ancor di più insieme, possa fare la differenza. Dall’analisi attenta delle cause le autrici hanno la capacità di valorizzare le esperienze positive che possono essere un faro per uno sviluppo che tenga insieme tutti gli aspetti della sostenibilità, quello ambientale, sociale ed economico.”