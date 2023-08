A cura dell’Associazione Perséphone, la rassegna prevede sei incontri dedicati agli appassionati di musica

Dal 23 agosto al 10 settembre 2023 nel cuore di Bologna e precisamente negli antichi spazi del cortile e del Teatro del Baraccano torna Atti Sonori: sei appuntamenti per assaporare il tramonto in uno degli angoli più preziosi della città felsinea, per poi accogliere la sera tra le note della musica da camera, la danza, la poesia, a cura dell’Associazione Perséphone, il cui progetto artistico si contraddistingue prevalentemente per la trasversalità dei linguaggi espressivi a partire dalla musica, che ne è sempre il filo conduttore e ispiratore.

Nuova formula e un nuovo allestimento per l’edizione 2023: in apertura dalle 19.30 aperitivo di benvenuto a cura di Miele e Peperoncino e conversazioni con gli artisti in cortile, poi dalle 21 nell’attiguo teatro per immergersi nelle atmosfere del concerto o dello spettacolo e a fine evento il Cortile è nuovamente pronto ad accogliere quanti vogliono godersi il fresco della sera in compagnia degli amici e degli artisti.

Il cartellone 2023 è un viaggio dai colori sempre diversi: dalle note del pianista Giuseppe Guarrera ai versi in memoria di Rocco Scotellaro, da Vivaldi a Bach, da Stravinsky a Ottorino Respighi, con tanti artisti ospiti e l’immancabile tocco dell’Orchestra del Baraccano, diretta da Giambattista Giocoli.