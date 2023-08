Il cinema all’aperto nello storico parco del Dopolavoro ferroviario ospiterà il film di apertura del Festival di Cannes

Domenica 20 agosto, al cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario è in programma il film di apertura del Festival di Cannes 2023, diretto e interpretato da Maïwenn

Un dramma ispirato alla vita dell’ultima amante di Luigi XV, interpretato da Johnny Depp che, per la prima volta, recita interamente in francese. Domenica 20 agosto alle ore 21.30, all’Arena Puccini, lo storico cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Serlio 25/2) promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e Ibc Movie, è in programma l’anteprima di Jeanne du Barry – La favorita del re, il filmdiretto e interpretato daMaïwenn, presentato lo scorso maggio per l’apertura del Festival di Cannes.

Jeanne Vaubernier è una giovane donna della classe operaia, figlia illegittima di una povera sarta. Nonostante la sua umile origine, Jeanne ha sempre avuto una grande predilezione per la cultura e per il piacere. Per merito del suo fascino e della sua intelligenza, riesce a diventare la favorita del re Luigi XV, il quale è ignaro del suo status di cortigiana. Grazie all’impetuosa passione che il re prova nei confronti della donna egli ritrova il suo appetito per la vita, tanto che decide di nominarla sua amante ufficiale e di assegnarle il titolo di contessa du Barry. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte.

Nel cast di Jeanne du Barry – La favorita del re, oltre a Maïwenn e Johnny Depp, ci sono anche Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Pascal Greggory, India Hair, Noémie Lvovsky, Marianne Basler, David Decraene, Luna Carpiaux, Edouard Michelon, Alexandre Styker e Thibault Bonenfant.

Gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.30.