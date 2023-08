Il musicista bulgaro è stato premiato più volte con prestigiosi riconoscimenti

Martedì 22 agosto (ore 21) al Chiostro del Vescovado di Imola, Emilia Romagna Festival presenta un’icona del pianismo internazionale. È Ludmil Angelov, considerato uno dei più importanti interpreti contemporanei di Chopin, qui alle prese con un programma accattivante dedicato esclusivamente ai compositori polacchi del XIX e XX secolo. Il grande pianista bulgaro sarà protagonista anche di un altro appuntamento al festival, mercoledì 23 agosto alla Rocca di Bagnara di Romagna, accompagnato dalla viola di Vittorio Benaglia.

Nel concerto imolese, al celebre Frederich Chopin, Angelov affiancherà una pletora di compositori poco o per nulla noti al pubblico italiano, che abbracciano un secolo circa di storia pianistica polacca, di cui sicuramente verrà riconosciuto e apprezzato tutto il valore. Il denominatore comune tra questi diversi compositori sarà una danza, la mazurca, ballo popolare polacco a cui Chopin dedicò numerosi componimenti contribuendo alla sua popolarità. Tra questi, le Quattro mazurche per pianoforte op. 24 che Angelov suonerà in apertura. Tra gli altri autori in programma, Karol Mikuli che passò buona parte della sua vita a ristampare le opere di Chopin nella seconda metà dell’ottocento, e compose anche lui diverse mazurche sulla scia del maestro (come le Due mazurche, op. 3 e op. 4), e Aleksander Michałowski, che di Mikuli fu grande amico, pianista che sconvolse perfino Liszt con la sua interpretazione di Chopin, molto pulita e nitida.

Nato a Varna in Bulgaria, in una famiglia di musicisti, Ludmil Angelov comincia lo studio del pianoforte giovanissimo per poi, già padrone di un ampio repertorio e ottenuti notevoli successi, terminare il proprio percorso formativo con il massimo dei voti. Nel corso della sua luminosa carriera Ludmil Angelov è stato premiato in importanti concorsi internazionali, tra cui il Fryderyk Chopin di Varsavia nel 1985, primo pianista bulgaro nella storia ad aver avuto accesso alla finale, il primo premio al Concorso Palm Beach International in Florida nel 1990, per poi aggiudicarsi all’unanimità nel 1994 il primo premio a uno dei concorsi più ambiti: il World Piano Masters di Montecarlo, affermazione che lo ha consacrato definitivamente confermandolo come uno dei principali pianisti nel panorama internazionale.

Da oltre 30 anni Angelov calca i più grandi palcoscenici internazionali e suona regolarmente nei centri musicali più famosi e con le orchestre sinfoniche più prestigiose. Dal 1992 vive in Spagna, dove è fondatore e direttore artistico del Festival Internazionale di Musica di Toledo. Insegna al Conservatorio di Toledo e tiene corsi di perfezionamento al Conservatorio di Castellón.

Prima del concerto, alle ore 19.45, sarà possibile partecipare alla visita guidata dell’Appartamento Verde del Museo Diocesano prenotandosi al numero ERF 0542 25747.

In caso di maltempo: Sala Grande del Museo Diocesano

Ingresso Biglietti € 5 – Gratuità fino a 10 anni