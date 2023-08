Appuntamento questa sera, martedì 22 agosto, alle ore 21.30

Il racconto di un amore incondizionato: martedì 22 agosto alle ore 21.30, all’Arena Puccini, lo storico cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Serlio 25/2) promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e Ibc Movie, è in programma l’anteprima di Il caftano blu, il film della regista marocchina Maryam Touzani vincitoredel premio Fipresci (Federazione internazionale della stampa cinematografica) al Festival di Cannes 2022 nella sezione Un certain regard e del premio del pubblico al Vancouver International Film Festival 2022.

Halim e Mina possiedono un negozio di caftani tradizionali in una delle medine più antiche del Marocco. Mina gestisce le vendite, mentre Halim è un maleem, un artigiano che confeziona gli abiti. I due sono sposati da 25 anni e proprio grazie al loro carattere molto differente lavorano in ottima sintonia. Mina è una donna forte e amministra minuziosamente la vita domestica e il negozio, mentre Halim è un uomo fragile e malinconico ed esegue il proprio lavoro con scrupolo. A mettere a dura prova il loro rapporto è l’arrivo di un nuovo assistente, il giovane Youseff, che con il suo carattere mite e la sua passione nell’apprendimento cattura all’istante l’attenzione di Halim. La donna capisce subito che il marito ne è attratto, in fondo aveva sempre sospettato l’omosessualità di Halim. Inizialmente reagisce con naturale gelosia ma, in seguito, certa del legame che li unisce, accetta il rapporto clandestino dei due uomini.

Orario degli spettacoli

Gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.30.

Prezzo del biglietto

Se acquistato online (https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it/):

per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro;

per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 5,50 euro.

Se acquistato presso la biglietteria dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 20.45):

per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro;

per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate, intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro per Over 60, clienti BPER Banca, soci DLF, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, Card Cultura, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, ragazzi fino a 11 anni, militari, Circolo Dozza A.T.C.

I posti non sono assegnati.