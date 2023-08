Mercoledì 23 agosto, per la rassegna “Accadde domani”, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario di Bologna accoglie il regista di La lunga corsa

La storia poetica e surreale di un bambino nato dietro le sbarre: mercoledì 23 agosto alle ore 21.30, all’Arena Puccini, lo storico cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Serlio 25/2) promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e Ibc Movie, è in programma l’incontro con il regista Andrea Magnani in occasione della proiezione in anteprima del suo ultimo film La lunga corsa, con Adriano Tardiolo, Giovanni Calcagno, Barbora Bobulova, Nina Naboka, Maksim Kostyunin. L’appuntamento rientra nella rassegna “Accadde domani” organizzata insieme alla Fice (Federazione italiana cinema d’essai) Emilia-Romagna.

Giacinto (Adriano Tardiolo) è figlio di due detenuti: lui dentro un carcere non solo ci è nato, ma ci è pure cresciuto. Infanzia, adolescenza, candeline dei 18 anni: quella è “casa”, e Jack (Giovanni Calcagno), il capo dei secondini, è un burbero e premuroso “papà”. Giacinto è un bambino, poi giovane adulto, che non conosce la grammatica del mondo e ne ha paura. Un outsider bizzarro e gentile che scoprirà, nelle proprie gambe e nella lunga corsa del titolo, il paio d’ali di cui ha sempre avuto bisogno.

“L’ispirazione per la storia di Giacinto mi è venuta pensando alla mia infanzia e al luogo in cui sono cresciuto, una città che sentivo molto piccola e sempre immobile – scrive Andrea Magnani nelle note di regia – Le persone nascevano, vivevano la loro vita e morivano nello stesso posto: mai, o di rado, si avventuravano al di fuori di quel mondo. Sembravano accontentarsi della sicurezza del loro habitat, mentre per me passavano l’esistenza in una gabbia: questo spesso accade perché abbiamo paura di crescere, di vivere davvero e di fare delle scelte”.

Andrea Magnani è nato a Rimini nel 1971 e vive tra Roma, Trieste e qualche altra parte del mondo. Finalista al Premio Solinas nel 2002 e selezionato alla prima edizione del Berlinale Talent Campus, scrive per il cinema e la televisione, tra l’altro come sceneggiatore dell’Ispettore Coliandro. Ha diretto diversi documentari e corti (Basta Guardarmi è stato selezionato tra gli altri al World Film Fund di Montreal e al Giffoni Film Festival). Ha scritto, insieme a Davide Del Degan, Paradise, coproduzione tra Italia e Slovenia. Nel 2017, Easy – Un viaggio facile facile è stato il suo primo lungometraggio.

Orario degli spettacoli

Gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.30.

Prezzo del biglietto

Se acquistato online (https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it/):

per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro;

per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 5,50 euro.

Se acquistato presso la biglietteria dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 20.45):