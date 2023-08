Protagonista della serata, un omaggio musicale dedicato al poeta lucano Rocco Scotellaro

Giovedì 24 agosto alle 21.00 al Teatro del Baraccano di Bologna (via del Baraccano 2) all’interno di Atti Sonori debutta Lingua madre-dalla vita alla morte di Rocco Scotellaro; l’evento è in collaborazione con l’associazione Circolo dei Lucani di Bologna.

Lingua madre è un omaggio in musica e parole reso al poeta lucano Rocco Scotellaro, nel centenario della nascita; uno spettacolo sospeso tra piani espressivi contigui, basato su un racconto nuovo scritto da Stefano Valanzuolo, impreziosito dalla presenza in scena dell’attrice Nicole Millo e dalle musiche composte per la circostanza da Enzo Izzi e Angela Freno, in cui l’elettronica e la tradizione si incontrano.

Una produzione in prima nazionale accattivante e al tempo stesso di profonda emozione laddove il poeta, la sua breve vita e i suoi ideali poetici e politici prendono forma attraverso la figura potente della madre, che della sua opera e della sua memoria fu meticolosa testimone e custode.

Rocco Scotellaro, il poeta degli ultimi e artista su diversi fronti, dalle arti visive a quelle musicali, passando per quelle letterarie, muore a trent’anni dopo essere stato a 23 il primo sindaco di Tricarico (vicino Matera) del dopoguerra eletto a seguito di elezioni democratiche. Era amico di Carlo Levi e Amelia Rosselli.

Scotellaro, insieme al sindaco Dozza di Bologna, fu tra i 500 sindaci comunisti e socialisti che subirono una importante campagna diffamatoria da parte della DC.