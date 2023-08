Le prime due proiezioni saranno precedute dalla visione di un documentario di un/una regista imolese

Ultimi appuntamenti imolesi per la rassegna estiva “Cinema in tour”, che giunge, in questa estate 2023, alla sua decima edizione. La rassegna, che nasce dalla collaborazione istituzionale tra tutti i Comuni del Circondario imolese, ha l’obiettivo di diffondere la cultura cinematografica in luoghi dove non sono presenti sale, favorendo in questo modo la diffusione di film di qualità su tutto il territorio circondariale. I film infatti sono proiettati nei Centri sociali dei diversi quartieri di Imola che, in questo modo, rafforzano ancora di più il proprio ruolo di centri di aggregazione a livello cittadino.

Quest’anno, la rassegna ha come titolo “Il cinema e le sue musiche” e unisce cinema e musica, due arti da sempre in stretta relazione tra loro. La musica infatti ha sempre svolto un ruolo fondamentale affiancando le immagini, con un sorprendente effetto di potenziamento delle suggestioni trasmesso dalle pellicole. La musica interviene sul visivo rafforzandolo, accompagnandolo, commentandolo e a volte svelandone gli aspetti più profondi.

Sono tre le proiezioni in programma per la fine del mese di agosto, per accompagnare il rientro dalle ferie estive, verso una ripresa “dolce” del ritmo autunnale. Le prime due di queste tre proiezioni saranno preceduta dalla visione di un documentario di un/una regista imolese; una doppia, gradita occasione per mettere in risalto la creatività degli imolesi nel mondo del cinema e un’occasione per incontrare di persona i giovani registi che racconteranno la propria esperienza e il proprio lavoro.

Domenica 27 agosto, il Centro Sociale di San Prospero propone il film “Get on up – La storia di James Brown”: la pellicola ripercorre la vita del padrino del soul, partendo dalla sua difficile infanzia fino al suo successo globale. La proiezione sarà preceduta dal cortometraggio, ambientato a Imola, “Prima del buio”, realizzato dal regista Gian Marco Pezzoli che sarà presente alla serata per accompagnare gli spettatori alla visione della propria opera. Il cortometraggio, prodotto da Articolture, Undervilla Productions, Combo cooperativa e in collaborazione con l’Associazione Noi Giovani APS racconta la storia di un ragazzo che entra nella biglietteria di un teatro, dove andrà in scena lo spettacolo “Totò e Vicé”. La direttrice di scena lo conduce dietro le quinte, dove i tecnici trasportano freneticamente panchine e oggetti di scena. Al ragazzo viene assegnato il compito di aiutare uno dei due attori protagonisti durante un cambio di scena. Nel frattempo, i due interpreti dello spettacolo si preparando all’entrata sul palco, ma i rumori di un cantiere vicino si sentono più del previsto, e questa incombenza li accompagnerà fino all’inizio dello spettacolo.

Penultimo appuntamento della rassegna, martedì 29 agosto, al centro sociale Tarozzi di Sesto Imolese, dove è in programma il film “La musica nel cuore – August Rush”: è una notte del 1995 quando Lyla Novacek, violoncellista della Juilliard School e Louis Connelly, chitarrista di una rock band irlandese, si incontrano e trascorrono una notte d’amore. La loro relazione sembra destinata a terminare lì quando il giorno dopo sono costretti a separarsi. Il risultato del fortuito incontro sarà un bambino reso orfano dalle circostanze. 11 anni dopo, il bambino in questione, Evan Taylor, dallo straordinario talento musicale, si ritrova ad esibirsi per le strade di New York in compagnia di un uomo misterioso. Ritrovare i suoi genitori è il suo principale obiettivo. Il cortometraggio, “Peaupulaire”, diretto da Ginevra Solaroli e prodotto dall’Associazione Noi Giovani APS precederà la proiezione del film. Il corto è un viaggio tra le mura di un luogo storico, rifugio di pagine ingiallite e di studenti alla ricerca del proprio punto di vista. È soprattutto un viaggio nell’interiorità di una ragazza di vent’anni con tutte le ambizioni e le paure di chi sa di dover sempre mettere in scena la migliore versione di sé. Disegnare abiti la illude di poter cambiare pelle ogni volta che nella sua si sente soffocare. Il cinema è un tunnel che porta al confine tra sogno e realtà, e una volta varcata quella soglia, tutto diventa possibile.

Infine, sarà recuperato mercoledì 30 agosto, il film “Ray”, la cui proiezione al Centro Sociale di Sasso Morelli era stata rimandata a causa del maltempo. La pellicola narra la straordinaria storia del cantante Ray Charles, dalla triste infanzia, alla perdita della vista, fino all’incredibile successo raggiunto grazie alla sua musica.

Le proiezioni cominciano alle ore 21 e sono tutte ad ingresso gratuito, per un’idea di cultura aperta e fruibile.

“Cinema in tour” è un progetto ormai consolidato che gode, anche nel 2023, del contributo di Regione Emilia-Romagna, Gruppo Hera e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. “Cinema in tour 2023” fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. Preziosissimo anche il contributo fornito quest’anno da ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti), associazione che ha scelto di promuovere la rassegna.