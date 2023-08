ll concerto si svolgerà nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

A chiudere la carrellata dei giovani talenti in cartellone al 23°Emilia Romagna Festival arriva l’arpista Anna Castellari, il 1°settembre alla Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo di Fontanelice, con alcune delle più significative opere scritte per il suo strumento nel XX secolo.

Il concerto si apre con il Première Arabesque, uno dei brani più noti di Claude Debussy, composto tra il 1888 e il 1891, quando il compositore francese aveva ancora vent’anni, considerato da molti uno dei primi pezzi musicali impressionistici che segue la forma d’arte visiva francese; e si chiude con una delle autrici che ha fatto la storia dell’arpa, l’americana Pearl Chertok e il suo Around the clock Jazz Suite, in cui i contatti con il jazz e la sensibilità metropolitana sono ben evidenti. In programma anche la Sonata pour harpe della compositrice francese Germaine Tailleferre, un’incredibile sonata virtuosistica dedicata al leggendario arpista basco Nicanor Zabaleta.

Anna Castellari inizia a studiare arpa da giovanissima e consegue i primi successi al “III Concorso Nazionale Carpineti in Musica” di Reggio Emilia (2005) e al “XIV Concorso Nazionale Dino Caravita” a Fusignano (2005). Non ancora diplomata ottiene l’idoneità per l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, biennio 2012-2014. Dopo il diploma, conseguito brillantemente presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena (2013) e il biennio conseguito presso il medesimo istituto (2015), si perfeziona con Cristina Montes Mateo (Prima Arpa al Palau de les Arts, Valencia). Inoltre frequenta Masterclass di perfezionamento tenute da Judith Liber, Stephen Fitzpatrick e Isabelle Moretti. Appassionata di musica da camera, svolge un’intensa attività concertistica in diverse formazioni. Si dedica anche all’insegnamento come docente di Arpa presso il Liceo Musicale “Lucio Dalla – Laura Bassi” di Bologna e presso le Associazioni “Musicaper-Fondazione Accademia Bollini” di Castel San Pietro Terme e “Il temporale APS” di Bentivoglio. È una musicista eclettica interessata ad ampliare il repertorio arpistico e aperta a nuove forme di sonorità.

Ingresso Gratuito fino a esaurimento posti, non è prevista la prenotazione.