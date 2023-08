Tanti gli appuntamenti in programma per domani sera, giovedì 31

La giornata di giovedì 31 agosto fa da apripista al fine settimana conclusivo e coinvolgente di Imola in Musica e ci porta nel vivo della manifestazione, quando tutto il centro storico si accende di concerti, spettacoli e musicisti di strada.

In Piazza Matteotti si comincia alle ore 21 con una serata musicale piena di energia grazie alla carica dirompente della Imola Big Band, con lo show Somebody to love. Due ore di musica live per ripercorrere un programma musicale dedicato ai grandi artisti che con la loro musica hanno contribuito ad emozionare intere generazioni: Tina Turner, Aretha Franklin, Freddie Mercury e Queen, Robbie Williams, Frank Sinatra, Stevie Wonder e ancora Mina, Zucchero, Lucio Dalla, Loredana Bertè.

Imola Big Band è tutto questo: una grande orchestra, affiatata sul palco dopo anni di esperienza, una sezione ritmica pulsante e una nutrita sezione fiati, il tutto coronato da due voci da brivido che coinvolgono il pubblico in una performance unica e travolgente. Uno spettacolo che soddisfa i gusti delle orecchie più esigenti, tra arrangiamenti raffinati eseguiti da ottimi musicisti e l’onda travolgente del ritmo che farà ballare il pubblico presente. Tutto rigorosamente dal vivo!

Come da tradizione di Imola in musica, anche le altre piazze del centro storico della città offriranno grandi concerti e occasioni di intrattenimento per tutti i gusti, a cominciare da Piazza Gramsci, dove è previsto per le ore 21 il concerto Un ballo liscio, un viaggio attraverso un secolo di storia del ballo popolare italiano per eccellenza: il liscio. Un’orchestra multietnica, composta da alcuni dei musicisti più rappresentativi della scena etnica, classica e jazz, rivisita, con rigore e spregiudicatezza, le melodie e i ritmi che hanno fatto danzare intere generazioni di italiani, dagli echi classici di Carlo Brighi alle atmosfere bandistiche del Concerto Cantoni, alle aperture jazzistiche di Gorni Kramer, senza dimenticare le contaminazioni etniche delle varianti regionali bolognesi e le sonorità romagnole di Secondo Casadei. Un’occasione per riscoprire il suggestivo impianto melodico, il virtuosismo strumentale, le affascinanti combinazioni timbriche e gli aspetti più celati e seducenti di un genere musicale immeritatamente sottostimato. Con Riccardo Tesi (organetto diatonico), Claudio Carboni (sax), Nico Gori (clarinetto), Maurizio Geri (chitarra e voce), Roberto Bartoli (contrabbasso), Massimo Tagliata (pianoforte e fisarmonica), Gianluca Nanni (percussioni).

In piazza della Conciliazione (piazza dell’Ulivo), sempre alle ore 21, spazio al Carlo Maver Quartet, con il recital La musica del porto. Il quartetto – composto da Carlo Maver (composizione, bandoneon e flauti), Stefano De Bonis (tastiere), Andrea Taravelli (basso elettrico), Andrea Grillini (batteria) propone un repertorio di composizioni originali che si nutrono di influenze tanguere, mediterranee e africane, suonate con libertà di espressione e momenti di improvvisazione. Il Maver Quartet è un “Porto di approdo” dove condividere e fondere insieme esperienze di vita e linguaggi musicali, un progetto che dal vivo trova la sua massima espressione comunicativa, dinamica e profonda.

Un’ulteriore novità di questa edizione è il Timeless School Contest, ideato da Giacomo “Casco” Cascone, che si svolgerà giovedì 31 agosto in piazza Medaglie d’Oro a partire dalle ore 20. Il concorso è il primo Contest Nazionale delle Scuole in ambito Musicale, è promosso dall’associazione “Timeless APS”, e giunge qui alla sua fase conclusiva con la premiazione del vincitore. Si esibiranno i finalisti: Francesca Basuino (cantante), Full Charge (band), David Anthony Borisov (pianista), Age (band).

Da segnalare, infine, il secondo appuntamento della rassegna musica, musiche, ospitato presso il Centro Giovanile Ca’ Vaina e intitolato Good morning Blues: storie di Blues. La serata, organizzata in collaborazione con Combo Jazz e Blooze People, vedrà alternarsi sul palco – a partire dalle 18.30 – Marco Boccitto, i Beautiful Losers, Roberto Menabò ed infine, alle ore 22, Enrico Crivellaro Trio & Willy Mazzer, con un concerto speciale che vede la riunione di Willy Mazzer ed Enrico Crivellaro. Il primo inizia a suonare l’armonica sedotto e ispirato da Sonny Boy Williamson (Rice Miller), da Little Walter, Junior Wells, Paul Butterfield, Kim Wilson e da Muddy Waters con i suoi meravigliosi armonicisti. Il secondo è un chitarrista supportato da una band eccezionale, che vede Pietro Taucher al piano e all’organo Hammond. Completa l’organico il batterista toscano Carmine Bloisi, ben conosciuto dagli appassionati di blues per essere stato per oltre dieci anni una delle colonne portanti della band del compianto Rudy Rotta.

Le vie del centro storico saranno inoltre animate nella sera del 31 agosto dai seguenti musicisti di strada: BasterdJazz (jazz e derivati), Musici erranti (canzoni d’autore), Virginia (pop/chillout/ indie), AMarti (folk). La mappa col posizionamento dei gruppi nelle strade del centro storico sarà disponibile al Punto Info del festival, in Piazza Caduti per la libertà.