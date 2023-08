Divertimento per tutti i gusti al centro commerciale di Casalecchio di Reno

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre, al centro commerciale di Casalecchio di Reno sono in programma il film d’animazione Il gatto con gli stivali 2 – L‘ultimo desiderio, il dramma storico Babylon con Brad Pitt e Margot Robbie e la pellicola adrenalinica Shark – Il primo squalo

Un film d’animazione per famiglie, un dramma storico e una pellicola d’azione nell’ultimo weekend di “Il cinema d’estate”, la rassegna cinematografica promossa dal centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno (via Marilyn Monroe 2), con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e della Fondazione Cineteca di Bologna.

Venerdì 1 settembre, gli spettatori del Gran Reno potranno assistere a Il gatto con gli stivali 2 – L‘ultimo desiderio, sequel diretto da Joel Crawford e Januel Mercado. Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation presenta un nuovo capitolo delle favole di Shrek, in cui il Gatto con gli stivali pagherà un prezzo alto per la sua passione per il pericolo. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il gatto ha bruciato otto delle sue nove vite: per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale.

Un film che ci trasporta nella Los Angeles degli anni Venti, l’epoca oro di Hollywood: sabato 2 settembre verrà proiettato Babylon, film scritto e diretto da Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt, candidato agli Oscar per la migliore scenografia, i migliori costumi e la migliore colonna sonora. Nella Hollywood degli anni Venti, dove il cinema muto sta per essere soppiantato dall’avvento del sonoro, si incrociano i destini della star in declino Jack Conrad (Brad Pitt), dell’aspirante attrice Nellie LaRoy (Margot Robbie) e dell’assistente alla produzione Manny Torres (Diego Calva). Tutti inseguono, cercano e perdono il successo.

Domenica 3 settembre, una potente scarica di adrenalina a concludere la rassegna: sullo schermo del Gran Reno arriva Shark 2 – L’abisso, film di Ben Wheatley che fa da seguito al blockbuster del 2018 Shark – Il primo squalo. Una squadra di esploratori in missione nelle più recondite profondità dell’oceano viene minacciata da una diabolica operazione mineraria che li costringerà a una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, gli esploratori dovranno sopravvivere ai loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma.

Gli spettacoli al Gran Reno iniziano dalle ore 21.30.