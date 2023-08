Appuntamento sabato 2 settembre alle ore 21 al centro direzionale CLAI di Sasso Morelli

Sabato 2 settembre alle ore 21.00 nello splendido parco di Villa La Babina di Sasso Morelli, per il consueto appuntamento con la lirica, si esibiranno la mezzosoprano romagnola di fama internazionale Daniela Pini e, ancora una volta dopo il Gala Lirico di agosto a Pomposa, il tenore Diego Cavazzin, accompagnati da Lorenzo Bavaj, storico pianista del tenore Josè Carreras e di altre grandi voci del panorama internazionale.

Una serata straordinaria all’insegna di grandi compositori e musicisti quali Donizetti, Bizet, Puccini e Rossini per poter assaporare da vicino la straordinaria stagione lirica europea tra ‘800 e l’inizio del ‘900, giustapponendo arie che hanno espresso urgenze artistiche che oggi per noi sono il racconto di un’epoca, ancora vivida e ad altissima risoluzione. Un viaggio attraverso le più belle arie della lirica, tra soavi poemi d’amore, grida di morte, rovinose rivelazioni e complesse riflessioni sul proprio destino.

Uno spettacolo coinvolgente che vedrà protagonisti due importanti voci della lirica italiana, la mezzosoprano Daniela Pini e il tenore Diego Cavazzin.

Omaggiata con il Premio alla Carriera di Emilia Romagna Festival nel 2021, Daniela Pini è dotata di una grandissima duttilità vocale tale da consentirle di spaziare indifferentemente dalla musica Barocca a quella contemporanea, e può vantare un repertorio di oltre 60 titoli. Si è esibita nelle maggiori sedi concertistiche, lavorando con direttori come R. Abbado e Y. Temirkanov, e con registi come Gabriele Lavia, Dario Fo, Lina Wertmuller e Ettore Scola. Recentemente ha calcato i palcoscenici del Teatro Costanzi di Roma, del Bayerische Staatsoper di Monaco e ha rappresentato l’Italia nel concerto di apertura del 18° Festival delle arti presso il National Centre For the Performing Arts di Pechino. Si è esibita, riscuotendo grande successo, al Musikverein di Vienna e al Bunka Kaikan di Tokyo diretta dal Maestro Riccardo Muti.

Diego Cavazzin, venuto alla ribalta solo da qualche anno, è un poco più che cinquantenne semi-autodidatta che canta solo da una decina di anni, con una voce di un tenore di vent’anni, fresca, potente, che richiama i grandi tenori del Novecento, Di Stefano, Corelli e Pavarotti. Dopo il debutto nel 2012 sulle scene liriche come Pinkerton in una tournée nordeuropea di Madama Butterfly, seguono in pochi anni molti altri debutti in Italia ed all’estero come protagonista nei principali titoli del grande repertorio italiano: Rigoletto, Trovatore, Luisa Miller, Un ballo in maschera, La forza del destino, Aida, Messa da Requiem, Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Turandot, Andrea Chénier, Cavalleria rusticana, Pagliacci e Norma. Tra i suoi impegni futuri c’è l’intensa Messa da Requiem a Sofia.

Lorenzo Bavaj, maceratese, accompagnatore del celebre tenore Josè Carreras in più di 500 recital in tutto il mondo, è noto a livello internazionale per i successi ottenuti nelle sue esibizioni. Docente di pianoforte principale al Conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro, tiene corsi di perfezionamento in Italia, Spagna e Giappone. Si è esibito nei più importanti centri musicali italiani ed esteri ed ha suonato come solista, con l’orchestra e in formazioni da camera facendosi ovunque apprezzare per il suo tocco personale, per la spiccata musicalità e per una tecnica perfetta. La sua discografia ricca di più di 25 CD comprende numerose prime registrazioni assolute tra cui le “Quatre Mendiants e Quatre Hors d’oeuvre” di G. Rossini, oltre a numerose registrazioni con il tenore Carreras per la Sony, l’Erato e la Deutsches Grammophone.

Ingresso Gratuito fino a esaurimento posti.

A tutela del parco storico, prenotazione obbligatoria a ERF 0542 25747.

In caso di maltempo verrà data comunicazione di nuova data/sede o cancellazione attraverso i canali ERF