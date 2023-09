A Colle Ameno l’allestimento, che comprende sette sale ispirate alle favole della tradizione e a noti racconti per l’infanzia

Il Piccolo Museo della Fiaba e del Racconto è un luogo magico che da inizio settembre a metà ottobre accoglie nelle sale di Villa Davia, nel settecentesco borgo di Colle Ameno a Pontecchio Marconi, bambini di tutte le età e adulti desiderosi di viaggiare con la fantasia e immergersi in un mondo immaginifico.

Il percorso espositivo comprende sette diversi ambienti in cui altrettanti artisti e compagnie teatrali, attraverso allestimenti scenografici e installazioni “site specific”, hanno tradotto in vera e propria opera d’arte alcune favole della tradizione (tra cui il “Gatto con gli stivali” e “I cigni selvatici”) e noti racconti per l’infanzia.

Tra gli autori che hanno ispirato le varie installazioni ci sono Charles Perrault, Hans Cristian Andersen, i fratelli Grimm e Italo Calvino, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita e al quale sono dedicate due stanze del Museo. Tutti i racconti e le storie selezionate per questa terza edizione hanno come filo conduttore il “Ritrovar la strada di casa”: un tema che gli artisti hanno rappresentato come un invito a partire, ad andare alla scoperta del mondo per poi ritornare ricchi di esperienze, incontri e nuove parole.

Le porte del Museo si apriranno sabato 2 settembre, giorno dell’inaugurazione.

Il programma prevede alle 17 un concerto all’ombra dei tassi monumentali di Villa Davia: “Le canzoni della donna albero”, di e con Marina Girardi, un racconto cantato per bambini dai 5 anni in poi. Alle 18 la cerimonia di inaugurazione con il saluto delle autorità, il taglio del nastro da parte del sindaco Roberto Parmeggiani e una visita guidata al Museo in compagnia degli artisti che hanno curato gli allestimenti.

Ospite d’onore Bruno Tognolini, scrittore, drammaturgo e autore di noti programmi televisivi per l’infanzia (come “L’albero azzurro” e “La melevisione”) che, a chiusura della giornata di sabato 2 settembre, presenterà il primo studio dello spettacolo “Voglio la Luna!”: protagonisti una Luna invadente e un bambino incontentabile, interpretato dall’attore Massimiliano Di Corato. Lo spettacolo va in scena alle 20.30 nel cortile interno di Villa Davia (ingresso gratuito).

Il Museo sarà visitabile fino a domenica 15 ottobre.

Orari: venerdì h 16-19, sabato e domenica 10.30-12.30 e 16-19.

Biglietto 3 €, gratis bambini fino a 3 anni.

Previste visite guidate su appuntamento al n. 342 7163977 per scuole e campi solari, dal lunedì al venerdì mattina. Biglietto cumulativo docente + classe: 20 €

Informazioni sul sito www.borgodicolleameno.it alla pagina dedicata https://bit.ly/3szGktV

Il Piccolo Museo della Fiaba e del Racconto è un progetto promosso dal Comune di Sasso Marconi e realizzato con il supporto tecnico dell’Associazione culturale Ca’ Rossa APS.

Gli allestimenti sono state curate dagli artisti Simona Gambaro (Meraki.Teatro), Naomi Lazzari, Eva Miškovičová, Claudio Milani (MOMOM), Bruno Soriato (Kuziba), Fabrizio Visconti e dalle compagnie Consorzio Balsamico, Eccentrici Dadarò e La Valigia di Cartone.