Tanti gli intrattenimenti musicali in programma per questa sera, sabato 2 settembre

Sabato 2 settembre il palco principale di Piazza Matteotti si carica di energia e voglia di divertirsi con un grande DJ SET con musica non stop dalle 19 fino all’una. Alla consolle si alterneranno i dj più amati delle serate imolesi, un vocalist d’eccezione e delle grandi guest star del mondo della radio e della dance music.

Ad aprire la serata, alle ore 19, sarà Rosso Dj, artista imolese conosciuto e apprezzato in tante serate nei nostri locali; accanto a lui e a tutti gli altri dj che si avvicenderanno alla consolle ci sarà Andrea Bellemani, speaker radiofonico, brand ambassador e vocalist di locali di successo (Samsara, Pineta, Altromondo Studios e tanti altri).

Alle 21.30 è prevista la performance della star della serata: Paolo Noise. Conduttore radiofonico, disc jockey, produttore discografico, attore, autore e star del web, Paolo Noise è noto al grande pubblico soprattutto per la sua recente partecipazione a L’Isola dei famosi e come conduttore del programma radiofonico di grande successo Lo zoo di 105.

A Imola in musica lo vedremo e ascolteremo in veste di remixer e dj producer, carriera che ha intrapreso dal 1995 esibendosi in tutti i club della penisola e accumulando importanti collaborazioni sia nazionali che internazionali, tra cui quelle con Alexandra Stan nel brano Mr. Saxobeat, Danti dei Two Fingerz in Vedo Cose che gli altri non vedono, e Leroy Bell in Miss Me.

Nel 2020 esce il brano Con tutta la voce, con Carolina Marquez e Jack Mazzoni, dopo il grande successo di Courmayeur, uscito a giugno dello stesso anno. Il 2022 è invece l’anno di Maranza, ultimo progetto discografico di Paolo Noise, suonatissimo in tutte le discoteche d’Italia, che ha raggiunto il grande traguardo di oltre 1 milione di stream su Spotify.

La scaletta della serata prosegue alla grande con Marvin & Andrea Prezioso, che vedremo in consolle a partire dalle 23. Entrambi romani, Marvin (Alessandro Moschini) e Andrea Prezioso lavorano insieme dal 1995, dapprima come trio insieme al fratello di Andrea, Giorgio, e successivamente in coppia. Fra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 hanno raggiunto una grande popolarità sia nazionale che internazionale, grazie a brani di straordinario successo ballati in tutte le discoteche d’Europa. È del 1999 la hit Tell me why che si posiziona al n. 4 della classifica italiana, al n. 2 di quella austriaca ed entra nella Top Ten in Germania. Il 2000 vede l’uscita del secondo singolo Let me stay che ottiene un grande successo radiofonico e di vendite sia in Italia che all’estero (Top 20 Germania, Top 10 Austria). Il brano sarà tra i più suonati nei club tedeschi. Nel 2003 arriva un altro grande successo con il tributo a Franco Battiato in Voglio vederti danzare, che diventa da subito la hit dell’estate in Italia e Spagna.

Alle ore 24 toccherà a Manuel Durante (Dj Duma) concludere la serata, animando piazza Matteotti con la propria musica fino all’una. Ma la festa non deve finire per forza! Una volta terminati i concerti nel centro storico della città, per tutti coloro che desiderano continuare a ballare, la festa musicale si sposterà al Parco delle Acque Minerali con l’After Show Imola in musica, un dj-set a ingresso gratuito con Rosso Dj e Manuel Durante, a cura di Acque Minerali – Al Parco srls.

Come da tradizione di Imola in musica, anche le altre piazze del centro storico della città offriranno grandi concerti e occasioni di intrattenimento per tutti.

In piazza Gramsci la serata si aprirà alle 19 con un talk che vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione: Diego Bianchi. A intervistarlo saràEleonora Camilli per una chiacchierata sull’attualità vista a partire dalla musica. Noto anche con lo pseudonimo di Zoro, Diego Bianchi è un celebre conduttore televisivo di La7, blogger, youtuber e regista. Collabora fra gli altri con Enrico Mentana e Serena Dandini e dal 2017 conduce il talkshow Propaganda Live.

La seconda parte della serata, a partire dalle ore 21, tornerà invece ad essere dedicata alla musica con il concerto dei Savana Funk, che si esibiranno con la partecipazione straordinaria dello stesso Diego Bianchi. Il trio, composto da Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) incarna l’essenza della live band unendo funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa. Ad ottobre 2022 è uscito il nuovo album Ghibli, anticipato dall’omonima title-track e dal singolo Elephant, che continuano a collezionare decine di migliaia di ascolti sulle piattaforme streaming. Il disco è stato presentato in anteprima live con un incredibile tour estivo che li ha visti calcare palchi importantissimi, esibendosi nuovamente come ospiti del Jova Beach Party e suonando accanto ad artisti internazionali del calibro di Red Hot Chili Peppers e Kokoroko. Serata a cura di Arci.

Al Verziere delle monache si conclude la rassegna musica, musiche con il concerto degli Statuto (ore 22.00) compreso all’interno della serata intitolata Rabbia e stile, Storie di Mods tra punk e reggae.

Gli Statuto sono una realtà unica nel panorama della musica italiana. Con il loro coerente ma non per questo mai evoluto stile mod, con la loro immediatezza e sfrontatezza nei testi impegnati e talvolta ironici, con una musica ciclicamente di “moda” che è iniziata con lo ska e si è fusa con il soul e il powerpop, si sono rivelati totalmente originali e incatalogabili.

In attività dal 1983, hanno pubblicato 21 album e tenuto più di 2000 concerti. Senza mai aver assunto i panni delle “star”, senza essersi mai allontanati idealmente (e geograficamente) da piazza Statuto, luogo di partenza e di creazione culturale, ideologica e musicale del gruppo, sono arrivati su ogni tipo di palcoscenico, da Cuba a Sanremo, sempre con la massima semplicità e naturalezza. La formazione è composta da oSKAr Oscar Giammarinaro (voce), Naska Giovanni Deidda (batteria), Enrico Bontempi (chitarra), Alex Loggia (chitarra), Ennio Piovesani (basso) e poi Gigi Rivetti (tastiere), Marco Milani (tromba), Alessandro Castagna (Sax).

Il concerto degli Statuto sarà preceduto alle ore 20 da un Dj- Set Ska; alle 20.30 da un live podcast in cui Marco Boccitto dialogherà con Oscar Giammarinaro degli Statuto sul suo libro Rabbia e stile. Storie di mods e degli Statuto (Milieu, 2022); alle 21.30 da Maurizio Piovano.

In piazza della Conciliazione (piazza dell’ulivo) spazio a una serata dedicata all’universo femminile con un concerto intitolato Women Talk con Sara Jane Ghiotti (voce e arrangiamenti), Silvia Valtieri (voce, piano e arrangiamenti)e Camilla Missio (basso). Ispirandosi al titolo di un celebre album di Carmen McRae, le tre musiciste romagnole si raccontano attraverso il jazz, loro comune linguaggio. Il programma musicale si concentra su una narrazione femminile, dove groove e swing dominano un’ampia panoramica di compositrici e interpreti femminili come Carla Bley, Edith Piaf, Joni Mitchell e Maria Schneieder. Non mancano in repertorio brani delicati e struggenti omaggi come la bellissima Beatriz di Edu Lobo, ma anche brani interpretati a due voci come Girl Talk e Stolen Moments.

In piazza Medaglie d’Oro è prevista, infine una Serata Indie / Alternative che prevede alle ore 21 il concerto degli Enkita, una band eterogenea, tendenzialmente alternative rock, con impronte neo soul e sfumature jazz/rock e con un repertorio principalmente di brani originali; alle ore 22 sarà poi la volta dei feat. Esserelà, untrio di musica sperimentale, strumentale e progressive rock. Il front-man della band è un manichino inanimato, Esserelà, unica vera star, del quale il trio è accompagnatore e collaboratore.

Le vie del centro storico saranno inoltre animate nella sera del 2 settembre dai seguenti musicisti di strada: Riccardo Selci (Indie/rock), Cico dèt ‘e Bel (dialettale romagnolo), Double folie (blues & soul), Worabbi e Le Dovute Precauzioni (folk agitato). La mappa col posizionamento dei gruppi nelle strade del centro storico sarà disponibile al Punto Info del festival, in Piazza Caduti per la libertà.