Da Bologna a Lampedusa senza soldi, alla ricerca di storie di cambiamento

Il suo motto? “Un altro mondo è possibile”. Classe 1986, Barbara Cassioli dimostra da sempre una predisposizione per il più fragile. Con una formazione da educatrice sociale, lavora per dieci anni con persone in condizione di grave emarginazione, vittime di tratta e minori stranieri. Nel frattempo cerca di far confluire in una vita ordinaria progetti teatrali e di sartoria sociale fin quando a 28 anni, per la prima volta, parte, senza biglietto di ritorno, verso Algeciras (in Spagna), via terra, lungo la costa e poi verso Marocco e Kenya.

Torna a Bologna e riparte: da quel momento i viaggi diventano uno strumento di evoluzione personale. Inizia a scrivere per una community di viaggiatrici solitarie e il suo blog – ‘Viaggiare a piedi scalzi’ – diventa un punto di riferimento per un viaggiare in armonia con quello che ci circonda.

‘Di questi tempi’, edito nel 2020 da AlpineStudio (casa editrice che ha purtroppo cessato la sua attività), nella collana ‘Orizzonti’, è il suo primo libro in cui racconta il suo viaggio, da sola, da Bologna sino a Lampedusa, l’isola più meridionale d’Italia. La paura di rimanere senza soldi offre a Barbara il giusto spunto per affrontare questa avventura senza un euro in tasca: tutto ciò che risparmia si traduce in una donazione per Mediterranea Saving Humans, associazione che si occupa di monitoraggio e salvataggio di naufraghi nel bacino del Mediterraneo.

Nelle oltre 230 pagine Barbara racconta un viaggio alla scoperta di realtà virtuose in cui è possibile vivere in maniera differente, scrive di storie cambiamento e di ispirazione, di forme di vita comunitaria. Parla di un’Italia bellissima: nei luoghi, nella natura, nei paesaggi e nelle città. Ad ogni passaggio in autostop, ad ogni nuova tappa che la accompagna verso Lampedusa, la scrittrice scopre realtà diverse, fatte di lentezza, vicine alla terra e alla fatica, autentiche.