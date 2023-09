Tanti gli appuntamenti in calendario per il teatro di via Cartoleria

Sono più di 80 i titoli che compongono la Stagione 2023/2024 del Teatro Duse di Bologna, presentata in conferenza stampa dalla Direzione artistica formata da Walter Mramor (A.ArtistiAssociati di Gorizia), Livia Amabilino (La Contrada – Teatro Stabile di Trieste), Berto Gavioli (Teatro Michelangelo di Modena) e Stefano Degli Esposti (Dems Teatro). Sono intervenuti, inoltre, la direttrice del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna Giorgia Boldrini e il direttore organizzativo del Teatro Duse Gabriele Scrima.

Accanto ai 17 spettacoli di prosa presentati a giugno e al programma speciale ‘Duse 200’ per festeggiare i 200 anni del Teatro di Via Cartoleria, tornano in cartellone i grandi concerti con 11 live, tra cui quello attesissimo di Patti Smith (12 dicembre), la danza classica e contemporanea con 6 titoli in carnet e il segmento DUSEoltre con 10 appuntamenti originali, trasversali ai generi. Il calendario si arricchisce di una nutrita sezione di eventi fuori abbonamento che spaziano dal teatro comico allo storytelling, fino al teatro-circo e al musical. Si aggiungono, nell’ambito del DUSEgiovani, gli appuntamenti con l’Orchestra Senzaspine e le rassegne di Fantateatro per i più piccoli. Forte del successo ottenuto le scorse stagioni, torna anche il filone DUSEracconti dedicato alle grandi interpreti femminili. Quest’anno la rassegna, che conta 5 serate, è idealmente dedicata a Michela Murgia, la scrittrice e intellettuale sarda, scomparsa lo scorso 10 agosto, che è stata più volte applauditissima protagonista sul palco del Duse.

“Dopo la prosa svelata a giugno – commenta il presidente del Cda Walter Mramor – il ricco cartellone presentato oggi rende l’idea di quanto il Teatro Duse sia un centro di cultura pulsante e vitale per il territorio. Le oltre 80 proposte che costituiscono il calendario sono diversificate e si rivolgono a un pubblico quanto mai eterogeneo. Un cartellone che attraversa diversi generi pur mantenendo la sua precisa identità. Il Duse, infatti, ha molte anime, tante quante sono i pubblici che lo frequentano, questo perché la cultura è un campo vasto dove molte voci dialogano e s’incontrano. Il nostro obiettivo è renderle vicine e accessibili a tutti”.

La Stagione del Teatro Duse si svolge con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main partner è BPER Banca, storico sostenitore e da sempre al fianco del Teatro Duse. Sostengono la Stagione anche Gruppo Hera, Penske Cars, StarEmilia, Prime – Palestre italiane, Hotel Touring Bologna, Vivaticket, Coop Alleanza 3.0, Pasticceria Regina di Quadri, Forno Brisa, Matteiplast, I Giardini di Anna. Media partner sono QN – il Resto del Carlino e Radio Bruno.