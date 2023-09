Dal 18 settembre al 9 ottobre, 4 incontri con 4 giornalisti per raccontare 200 anni del Teatro Duse di Bologna

Quattro conversazioni con altrettante firme delle pagine di cultura e spettacoli delle redazioni di Bologna per raccontare il Teatro Duse tra cronaca e retroscena, riflessioni critiche e impressioni personali. È il ciclo ‘Duse Sala Stampa’ che, lunedì 18 settembre alle 18.30, aprirà ufficialmente ‘Duse 200’, il programma di iniziative per il bicentenario dello storico palcoscenico di Via Cartoleria.

Gli incontri, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si terranno sul palco del Duse e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro. Il ciclo, condotto dal giornalista Vincenzo Branà, gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna. Si parte, dunque, oggi, lunedì 18 settembre con l’intervista al giornalista Claudio Cumani (Il Resto del Carlino) che ripercorrerà i momenti salienti della storia del Duse, e della città di cui è specchio, tra passato, presente e futuro.

Si prosegue lunedì 25 settembre con Paola Gabrielli (Corriere di Bologna) che svelerà il volto più pop del Duse e il ruolo delle grandi interpreti femminili della scena e della musica. Il 2 ottobre l’appuntamento vedrà protagonista Alessia Angellotti (Radio Bruno) che porrà l’accento sulle emozioni e i riti dei grandi live e sul rapporto tra radio e teatro.

Infine, il 9 ottobre, salirà sul palco Nicola Pirrone (Ansa) per un tuffo nella musica classica a partire dalla storica esibizione di Maria Callas al Duse, nel settembre 1950, in quello che fu un unicum per la ‘divina’ a Bologna, fino ai giorni nostri con la stagione lirico-sinfonica dell’Orchestra Senzaspine.

‘Duse 200’ entrerà nel vivo con la rassegna ‘Duse & Friends’ con 8 spettacoli, di cui 6 creati appositamente per l’occasione. In calendario, dunque, il 4 ottobre ‘Una notte a teatro’ con la compagnia Fantateatro. Il 6 ottobre spazio agli Oblivion con ‘200, ma anche 20’. L’11 ottobre sipario su ‘W il Duse!’ di e con Giorgio Comaschi. E ancora, il 19 ottobre sarà la volta di Vito in ‘Omaggio al Duse – Storie e racconti della Bologna di ieri, oggi, domani’, mentre, il 28 ottobre, è in programma il concerto ‘Opera Incanto’ promosso insieme alla Fondazione Luciano Pavarotti. Si unisce alla festa per il Duse anche Vinicio Capossela, con il concerto del 6 novembre, tappa del suo tour ‘Con i tasti che ci abbiamo’. L’8 novembre serata d’onore con Alessandro Bergonzoni e, in chiusura, il 27 dicembre un’edizione speciale di ‘Bollicine’, il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine.

‘Duse 200’ si svolge con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna. Main Partner: BPER Banca. Funding Partner: Pelliconi. Media Partner: Il Resto del Carlino, Radio Bruno.

Info e biglietti su teatroduse.it.