Appuntamenti in programma dal 26 ottobre 2023 al 9 marzo 2024

Tutto pronto per l’avvio della VI Stagione musicale ERF@CasseroMusica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, in programma dal 26 ottobre 2023 al 9 marzo 2024, al Teatro Comunale Cassero.

Il cartellone realizzato sotto la guida del direttore artistico Massimo Mercelli, prevede quattro appuntamenti di grande rilievo con artisti e formazioni musicali di fama internazionale, insieme a giovani talenti che si stanno imponendo sulla scena musicale, per un itinerario musicale che va dai capolavori del repertorio classico ad opere del Novecento, con un sentito omaggio al M° Ezio Bosso, il compianto compositore, direttore d’orchestra, contrabbassista e divulgatore musicale torinese e caro amico troppo presto scomparso.

La Stagione s’inaugura – giovedì 26 ottobre 2023, ore 21.00 – con il Trio Zahharenkova, nato dalla grande passione per la musica da camera dalla pianista Irina Zahharrenkova, una delle più straordinarie interpreti di tastiere della sua generazione emerse oggi dall’Estonia, e formato dal magnifico violoncellista estone Aare Tammesalu e dalla brillante violinista lettone, Paula Šūmane. Il programma proposto inizia con uno dei dodici trii di Beethoven, il Trio op 1 n.1, per poi cambiare completamente epoca con i restanti tre trii, tutti di autori del Novecento, di cui due ancora viventi, a testimonianza che la composizione per trio è ancora viva e vegeta. Sono il brano “Architectonics VII” del compositore estone Erkki-Sven Tüür, “The Path of Winter” di Tõnu Kõrvits, altro autore estone, e il Piano trio in fa diesis minore di Arno Babajanyan, questa volta autore armeno sovietico scomparso nel 1983. Il concerto è realizzato in collaborazione e con il sostegno dell’Estonian Ministry Of Culture.

Ancora un talentuoso Trio per l’appuntamento successivo – giovedì 30 novembre 2023, ore 21.00 – quando sul palco del Teatro Cassero salirà il Beltrani Modern Piano Trio per un tributo alla grandezza del M° Ezio Bosso, tra i compositori e musicisti italiani più influenti della scena contemporanea, purtroppo scomparso nel maggio 2020. Questo trio di musicisti d’eccezione, nato nel 2021 a Bologna dall’incontro, l’amicizia e la profonda stima fra tre rinomati musicisti, Daniele Negrini al violino, Tiziano Guerzoni al violoncello e Pietro Beltrani al pianoforte, farà rivivere live la magia delle composizioni del maestro, ma non solo. Il programma spazierà anche verso autori che sono stati “di ispirazione” a Ezio Bosso e che hanno legato il proprio nome al periodo di ricerca musicale tra gli anni ’70 e ’80 e a grandi pellicole internazionali, quali il celebre musicista giapponese Ryūichi Sakamoto, autore di tante colonne sonore dei film di Bertolucci (e non solo), il francese Yann Tiersen, celebre soprattutto per la colonna sonora del film “Il fantastico mondo di Amelie”, ed infine il gallese Karl Jenkins, uno dei fondatori negli anni Settanta del gruppo jazz di ricerca Soft Machine.

Il primo concerto del nuovo anno – sabato 10 febbraio 2024, ore 21.00 – dal titolo Musica a Berlino e per la corte di Federico il Grande è dedicato a un repertorio che gira attorno alla Berlino del Settecento e alla corte di Federico II e vede coinvolti autori quali Johann Gottlieb Graun, i due figli di Bach, Wilhelm Friedmann e Carl Philipp Emanuel, ed anche Felix Mendelsshon-Bartholdy, che sposta l’epoca musicale più avanti, ma non l’area geografica, che rimane la capitale tedesca. Sul palco una prestigiosa formazione, l’Accademia d’archi Arrigoni, una delle più importanti realtà accademiche del nostro paese per la formazione di giovani musicisti destinati a suonare in formazioni orchestrali, che si avvale di affermati docenti provenienti da tutto il mondo e di direttori e solisti di fama internazionale nell’attività in orchestra. In questo concerto, l’Orchestra vedrà come primo violino solista Federico Guglielmi, oggi considerato uno dei massimi violinisti italiani con una ricca carriera concertistica in Italia e all’estero e numerose pubblicazioni e partecipazioni discografiche, ha al suo attivo circa 300 cd; e come secondo violino solista il giovane e talentuoso Christian Sebastianutto.

La stagione si chiude – sabato 9 marzo 2024, ore 21.00 – con il Quartetto Rilke, giovane ensemble fondato nel 2021 all’interno della Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano, che ha già ottenuto ottimi riscontri professionali sia in ambito accademico che in termini di gradimento del pubblico. Il concerto, realizzato in collaborazione con la prestigiosa Accademia Stauffer di Cremona, vedrà le violiniste Giulia Gambaro e Martina Verna, la violista Giulietta Bianca Bondio e la violoncellista Federica Colombo in un viaggio musicale dal classicismo al primo romanticismo tedesco. Il Quartetto Rilke eseguirà il quartetto n.8 di Ludwig van Beethoven, tratto dai tre quartetti op 59 dedicati al Conte Razumovsky, un aristocratico russo di grande rilievo nella vita cultural-mondana della Vienna di inizio secolo. Si unirà a questa formazione il clarinettista sloveno, Darko Brlek, ex primo clarinetto dell’Orchestra dell’Opera di Ljubljana, poi direttore dell’Opera e Balletto Nazionale Sloveno, e oggi direttore generale ed artistico del Festival di Ljubljana, che avrà l’importante compito di tramettere tutta la sua esperienza e la sua bravura nell’esecuzione del celebre quintetto mozartiano K581.

Musica a 1 euro

Si rinnova anche quest’anno il progetto Educational Musica a 1 euro, destinato a tutti i ragazzi delle scuole di Castel San Pietro Terme. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole castellane fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

Il progetto prevede inoltre incontri face a fàce con gli artisti dove gli studenti potranno interagire e lasciarsi incuriosire da artisti di fama internazionale in un’atmosfera informale. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.

ERF@CasseroMusica 2023/24 è realizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Turkish Airlines, CLAI, Curti Costruzioni Meccaniche, Sfera, BCC Ravennate, forlivese e imolese, AutoSICA.