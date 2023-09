Week end all’insegna di storia e cultura: visite in notturna alla Rocca Sforzesca

Imola Musei aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, in calendario oggi, sabato 23, e domnai, domenica 24 settembre.

Per l’occasione la Rocca Sforzesca di Imola apre le porte al pubblico e sarà possibile partecipare ad una speciale visita itinerante serale condotta da Lisa Laffi, profonda conoscitrice della storia imolese che recentemente ha pubblicato “La dama dei gelsomini” ambientato nell’affascinante periodo rinascimentale, che racconta la vita di due grandi donne Caterina Sforza e Bianca Riario che hanno lasciato il segno nella storia.

Le visite guidate sono in programma alle ore 20.30 (primo turno) e alle ore 21.30 (secondo turno) su prenotazione attraverso l’App. “Io Prenoto/Sezione Rocca Sforzesca” o telefonando al 0542.602609. Il costo della visita è a tariffa ridotta di 3 euro e fino a 14 anni l’ingresso è gratuito.

La Rocca sarà così l’affascinante palcoscenico di un racconto che ci porta nel cuore del Rinascimento, attraverso la voce di una giovane donna Bianca Riario, figlia di Caterina Sforza e di Girolamo Riario, Alla fine del 1400, Bianca Riario, dal palazzo romano di famiglia, si trasferisce in Romagna, dove Caterina e Girolamo, governano Forlì e Imola e si trova al centro degli intrighi politici tessuti ai danni del Serpente degli Sforza e della Rosa dei Riario, che porteranno all’uccisione di Girolamo e a mettere in pericolo la sovranità di Caterina sulla Romagna.

Un viaggio a Milano, presso la Corte degli Sforza, permette a Bianca un incontro che diverrà fondamentale per la sua vita, quello con Leonardo da Vinci. Il pittore abbozza un ritratto della giovane per la quale nutrirà per sempre una grande amicizia, consolidata dall’amore per l’arte.

Un intreccio romanzesco sullo sfondo di uno dei periodi più intensi della storia di Imola, al quale la voce di Lisa Laffi dà vita con abilità. Durante la visita non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli.

Le iniziative rientrano nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 coordinato dal Settore Musei Civici Bologna per il Comune e la Città metropolitana di Bologna.