Appuntamento questa sera alle ore 21 presso la Sala Grande del Museo Diocesano di Imola

Nell’ambito della rassegna “Concerti al Museo Diocesano e all’Oratorio di San Rocco di Imola” edizione 2023, domenica 24 settembre, alle 21.00, presso la Sala Grande del Museo Diocesano di Imola, il primo concerto della stagione autunnale, dal titolo Festa d’autunno, da Gershwin a Morricone, con protagonista il giovane e talentuoso Quartetto Saxophonie.

Il Quartetto Saxophonie è formato da quattro giovani musicisti – Gretha Mortellaro al sax soprano, Christian Summa al contralto, Tommaso Rocchetti al tenore e Luca Chiarini al baritono – provenienti da regioni diverse e lontane tra loro, ma che hanno unito le loro esperienze e si sono lasciati guidare da uno dei massimi docenti di questo strumento, il sassofonista Federico Mondelci, che li ha accolti nella sua classe del Conservatorio di Pesaro per farne un elemento unico, una fusione di menti e suoni, dando così vita a una delle formazioni più moderne nel panorama della musica colta, il quartetto di sassofoni.

Quattro tipi diversi di sassofono, quattro “voci” diverse dello stesso strumento, dal più acuto al più grave che spazieranno su un ampio repertorio, dove le trascrizioni si affiancheranno ai brani originali del Novecento. In apertura i Tre preludi composti da George Gershwin nel 1926, su ispirazione dei 24 Préludes di Frédéric Chopin, in cui elementi classici si combinano con elementi jazz, in un insieme efficace che può essere suonato come una piccola sonata jazz, oppure spezzato nei tre brani singolarmente.

In chiusura, invece, 7 magnifici brani del premio Oscar Ennio Morricone, appartenenti alle più celebri musiche da film composte dal Maestro, da Film suite allaCanzone per Elena dalfilm ‘Nuovo Cinema Paradiso’, da Sean Sean da ‘Giù la Testa’ a C’era una Volta il West, Il Buono Il Brutto e il Cattivo, fino a La Leggenda del Pianista sull’Oceano e Gabriel’s Oboe dal film ‘Mission’.

Ingresso con offerta minima di € 5 a favore delle attività delle attività del Museo Diocesano