Appuntamento il 6 ottobre con inizio alle ore 21 al Teatro dell’Osservanza

Arriva anche a Imola il “Concerto Baratto” del Maestro Maurizio Mastrini. L’appuntamento è in programma venerdì 6 ottobre alle ore 21 (ingresso del pubblico a partire dalle ore 20), al Teatro dell’Osservanza (via Venturini, 18).

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Imola, si realizza su iniziativa e grazie al sostegno di TeaPak Srl SB e nasce da un’idea del Maestro Maurizio Mastrini, pianista e compositore di fama internazionale, in debutto a Imola per la prima volta nella sua lunga carriera.

Questo particolare evento, che dal 2015 il Maestro Maurizio Mastrini porta in un tour dedicato al progetto in diverse città italiane, gli ha permesso di raccogliere complessivamente 100 quintali di prodotti di prima necessità poi devoluti in beneficenza.

Un concerto solidale

Il “Concerto Baratto” è un concerto solidale: al pubblico non viene chiesto di acquistare un biglietto ma di portare, in dono, prodotti di prima necessità. Si accede al teatro previa prenotazione whatsapp al 3474220305 o via mail concertobarattoimola@gmail.com

Tutti i prodotti raccolti saranno devoluti alla Associazione “No Sprechi OdV” di Imola, che insieme alla società TeaPak Srl SB si è unita per un’importante azione di aiuto al territorio, realizzando un evento di Cultura e Solidarietà, il Concerto Baratto.

“Sono felicissimo di riprendere dopo circa un anno e mezzo una data del concerto Baratto, evento a cui sono legatissimo perché mi permette, attraverso la mia musica, di poter porgere una mano a chi in questo momento è in difficoltà. Lo farò portando a Imola la presentazione del mio ultimo lavoro discografico dal titolo Baci” fa sapere Maurizio Mastrini,pianista, ideatore e organizzatore del “Concerto Baratto”.

Mastrini presenterà a Imola il progetto “International Tour Baci” che racchiude parte del repertorio inserito nell’ultimo lavoro discografico omonimo “Baci”, con l’inserimento di alcune delle composizioni più importanti che lo hanno reso famoso nel mondo.

Negli ultimi 10 anni si è esibito in 846 concerti in tutti i continenti ed è stato acclamato da pubblico, con oltre 500.000 spettatori, e critica.

E’ tra i pianisti italiani in testa alle classifiche internazionali per visualizzazioni sul web. Ha registrato oltre 42 milioni di ascolti su Spotify ed è noto anche per la peculiarità di essere l’unico pianista che suona “al contrario”; sono 12 gli album di inediti da lui pubblicati finora.

Direttore artistico di importanti festival internazionali ha anche la caratteristica di portare le sue esibizioni in paesaggi incontaminati e suggestivi dove la musica si fonde con la natura.

“I prodotti che consigliamo al pubblico di portare sono quelli a lunga conservazione, a partire da olio extravergine di oliva, olio di semi, biscotti e merendine, carne in scatola, pasta, riso, legumi, passata di pomodoro, tonno, farina, zucchero e prodotti per l’igiene personale e per la casa. Noi ogni mese diamo risposta a circa 400 nuclei famigliari, per un totale di oltre 1.100 persone, di cui 192 con disabilità e 42 che in precedenza hanno subito violenza” sottolinea Alfonso Bottiglieri, presidente dell’Associazione NO Sprechi Odv

“Il ‘Concerto Baratto’ è un’esperienza nuova per la nostra città. Nasce dal connubio tra musica e cultura della solidarietà, ambedue sotto l’egida del dono. Il maestro Mastrini dona la sua professionalità e la sua arte, il pubblico dona un bene di prima necessità, il tutto arricchito dalla generosità della Teapak che dona il proprio sostegno all’iniziativa, per consentire a No sprechi ODV di donare alimenti alle famiglie fragili – spiegano l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi e l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni -. La forza e la ricchezza di una realtà come quella di No sprechi, emporio solidale, associazione costituita da una rete di associazioni, per garantire aiuti alimentari, l’abbiamo sperimentata in modo ampio durante gli eventi tragici di questi ultimi anni: prima il Covid, la guerra in Ucraina, con il carico di profughi, poi l’alluvione. Abbiamo sperimentato anche il cuore grande di tanti cittadini che in questi momenti hanno messo a disposizione degli altri il proprio tempo, la propria forza fisica, il proprio denaro. Il concerto baratto è l’occasione per conoscere da vicino anche l’attività ordinaria di NO Sprechi ODV, che svolge a servizio di tutte quelle famiglie che non riescono ad acquistare i beni di prima necessità perché vivono momenti difficili della loro vita. Per queste molteplici famiglie l’incontro con No sprechi è un incontro mensile di accoglienza e trasformazione delle proprie fatiche, di vicinanza e sostegno, perché nessuno sia mai lasciato solo. Non si tratta solo di consegnare alla famiglia un pacco, ma di mettersi in ascolto, e anche di aiutare ad imparare a consumare i cibi più sani e più economici, e ad organizzare al meglio l propria vita. Ci si educa a vicenda. Il ‘Concerto Baratto’ diventa proprio un’occasione di sostenere No sprechi nella sua attività ordinaria, perché la fame si fa sentire ogni giorno. Chi pratica il dono non si impoverisce mai, donare è moltiplicare la solidarietà”.