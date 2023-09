Appuntamento mercoledì 4 ottobre, alle ore 17, con uno spettacolo dedicato ai più piccoli

Entra nel vivo il programma speciale ‘Duse 200’ per festeggiare i duecento anni del Teatro Duse di Bologna. Prende il via, infatti, la rassegna ‘Duse & Friends’ che coinvolge una rosa di iconici artisti di Bologna e partner storici del Duse.

Si comincia mercoledì 4 ottobre (ore 17) dagli spettatori più piccoli, in linea con la peculiare attenzione che il Duse riserva alle nuove generazioni.

Sul palco salirà la compagnia Fantateatro, diretta da Sandra Bertuzzi, con lo spettacolo ‘Una notte a teatro’ (dai 4 anni in su), scritto e allestito appositamente per l’occasione.

Al centro della storia Federico che, per errore, al termine di una visita guidata, rimane chiuso nel teatro, di notte, da solo. Al protagonista non resterà che addormentarsi, ma nel sonno riceverà la visita di tre fantasmi: il fantasma del passato, Eleonora Duse; quello del presente, un giovane attore; e quello del futuro, una ragazza dal sorriso luminoso.

In scena, dunque, un viaggio fantastico tra le meraviglie e gli aneddoti che hanno accompagnato il Teatro Duse dal suo nascere fino a oggi, con un volo in avanti per vedere cosa sarà il teatro di domani. Una storia ricca di contenuti e di poesia, tra divertimento e commozione, per uno show inedito adatto a tutta la famiglia, arricchito da maestosi costumi ed emozionanti coreografie. Sulla scena insieme agli attori di Fantateatro anche un gruppo di cinquanta ragazze e ragazzi, per la prima volta sul palco.

La rassegna ‘Duse & Friends’ prosegue il 6 ottobre con gli Oblivion in ‘200, ma anche 20’, l’11 ottobre con ‘W il Duse!’ di e con Giorgio Comaschi, il 19 ottobre con Vito in ‘Omaggio al Duse – Storie e racconti della Bologna di ieri, oggi, domani’, e il 28 ottobre con il concerto ‘Opera Incanto’ promosso insieme alla Fondazione Luciano Pavarotti. Si unisce alla festa per il Duse anche Vinicio Capossela, con il concerto del 6 novembre, tappa del suo tour ‘Con i tasti che ci abbiamo’. L’8 novembre serata d’onore con Alessandro Bergonzoni e, in chiusura, il 27 dicembre, un’edizione speciale di ‘Bollicine’, il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine.

‘Duse 200’ si svolge con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna. Main Partner: BPER Banca. Funding Partner: Pelliconi. Media Partner: Il Resto del Carlino, Radio Bruno