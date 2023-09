Teatro, visioni e incontri in Appennino: ecco il programma del fine settimana

Si apre al pubblico Verso un altro mondo, la manifestazione ideata e organizzata da SassiScritti. Scandiscono il weekend due appuntamenti ad ingresso gratuito.

Sabato 30 settembre alle 15 presso il Parco di Silla di Gaggio Montano Teatro dei Venti in collaborazione con SassiScritti e le scuole che l’associazione ha coinvolto (i plessi delle primarie afferenti all’IC Salvo D’Acquisto di Gaggio Montano), darà vita una parata, pacifica e poetica, di bambini durante la quale ogni piccolo partecipante manovrerà e porterà con sé una marionetta costruita a modello del manichino raffigurato nel dipinto di De Chirico “Il figliol prodigo”.

Un attraversamento poetico di un grande numero di bambini che si riappropriano del territorio e segnano la loro presenza al resto della comunità nel tentativo – che è anche speranza e impegno – di consegnare loro un mondo, rappresentato dalle strade del paese e le vie dell’Appennino in cui vivono, non impoverito.Per costruire questo passaggio, gli attori del Teatro dei Venti hanno lavorato fianco a fianco con il corpo docente delle scuole, i bambini, le persone di SassiScritti, per una settimana a tempo pieno.

Domenica 1 ottobre alle 17 presso la Sala Civica ‘A. Gandolfi’ nel parco di Silla di Gaggio Montano lo spettacolo per bambini “Le stagioni del cuore”, di Alessandra Tomassini Stabile, una produzione Centro Teatrale Minimo.

In Le Stagioni del Cuore, Alessandra Tomassini è una strana viaggiatrice che aspetta l’arrivo dei bambini. Non si sa da dove venga, né dove stia andando. Ha con sé un vecchio baule e un quaderno nel quale annota le variazioni climatiche e il passaggio delle stagioni: il magico silenzio della neve d’inverno, la luna che d’estate s’appoggia sui tetti, le rondini a primavera, le gialle foglie e i funghi in autunno. La valigia si apre e un micro mondo si anima a raccontare di come, ascoltando le storie, si possano conoscere i segreti della natura, guarire dalla malinconia, superare le paure, scoprire i propri desideri, praticare il coraggio, far nascere amori e amicizie che resistono alle difficoltà della vita, al cambio delle stagioni e allo scorrere del tempo. Un incontro poetico con il mondo che ci circonda e il suo naturale divenire, i suoi segreti e la bellezza racchiusa in ogni cosa. Un’occasione per riflettere sul valore delle storie, l’importanza di raccontarle e di custodirle per non dimenticarle.

Al termine dello spettacolo l’attrice proporrà ai bambini un laboratorio di scrittura e disegno, durante il quale ripercorrere i temi trattati nella narrazione, per scoprire insieme come hanno risuonato nell’animo di ciascuno, quali domande, pensieri e immagini hanno suscitato, quali emozioni o desiderio di raccontarsi.

Il programma

30 settembre, ore 15:00, La parata dei bambini, a cura di Teatro dei Venti, esito del workshop con i bambini di vari plessi della scuola primaria dell’IC “Salvo D’Acquisto” di Gaggio Montano (BO). Presso il Parco di Silla di Gaggio Montano (BO).

Non serve prenotazione

1 ottobre, ore 17:00, Spettacolo per bambini a partire dai 6 anni, Le stagioni del cuore, di Alessandra Tomassini, produzione Centro Teatrale Minimo, presso Sala Civica ‘A. Gandolfi’ nel parco di Silla di Gaggio Montano (BO).

Prenotazione consigliata info@sassiscritti.org o WhatsApp: 349 531 1807

Tutti gli eventi sono gratuiti.