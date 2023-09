Domenica 1°ottobre la dimora di Gregorio 13° ospita il Doré Quartet

Il mese di ottobre di Palazzo Boncompagni nasce nel segno della grande musica e della bellezza: domenica 1 ottobre, la storica dimora di papa Gregorio XIII spalancherà le proprie porte per accogliere le suggestive note del Doré Quartet, quartetto d’archi che riunisce giovani talenti italiani e spagnoli. Il concerto, offerto da “ Le Dimore del Quartetto” porterà il pubblico in un viaggio emozionante sulle note delle grandi opere di Beethoven e Mendelssohn.

“L’impegno di Palazzo Boncompagni nella valorizzazione dei giovani talenti abbraccia tutte le arti – spiega l’ing. Paola Pizzighini Benelli, Amministratore Unico di Magnolia SRL, società proprietaria della residenza pontificia – e questo concerto ne è ulteriore conferma: grazie alla collaborazione con Le Dimore del Quartetto ospiteremo quattro giovani musicisti di grande capacità che doneranno ai presenti intense emozioni, accompagnandoci fra le note di due fra i più grandi compositori della storia. Un evento che consideriamo nel solco del percorso di promozione e sostegno dei giovani talenti avviato con l’esperienza delle due artiste in residenza a Palazzo Boncompagni, Amalia Mora ed Ester Grossi, rinnovato dalla creazione della nuova sala dedicata all’arte contemporanea che aprirà i battenti a breve, e confermato dai tanti appuntamenti con giovani musicisti che hanno impreziosito il nostro programma di eventi in questi mesi. L’arte, a Palazzo Boncompagni, è anche giovane”.

La residenza pontificia aprirà le proprie porte alle 17.30 per una visita guidata ai propri tesori artistici e architettonici (prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzoboncompagni.it, tariffa intera, 10 euro, biglietto ridotto possessori di Card Cultura, 7 euro) mentre alle 18.30 prenderà il via l’esibizione del Doré Quartet: i quattro artisti (Ilaria Taioli, violino, Samuele Di Gioia, violino, José Manuel Muriel López, viola, e Caterina Vannoni, violoncello) si cimenteranno con i quattro movimenti del Quartetto per archi n. 3 in re maggiore op. 18 n. 3 di Ludwig van Beethoven e con il Quartetto per archi n. 2 in la minore, op. 13 (MWV R 22) di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Il concerto, (gratuito ma con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it), è offerto da Le Dimore del Quartetto, impresa culturale creativa che sostiene giovani quartetti d’archi e ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera e valorizza il patrimonio culturale europeo, in una economia circolare.