Appuntamento mercoledì 11 ottobre alle ore 21 in via Cartoleria 42

L’attore, giornalista e scrittore bolognese Giorgio Comaschi sarà in scena mercoledì 11 ottobre alle 21 al Teatro Duse di Bologna per la rassegna ‘Duse & Friends’, nell’ambito di ‘Duse 200’, il programma specialedi iniziative per i duecento anni dello storico palcoscenico di Via Cartoleria.

‘W il Duse!’ è il titolo dello spettacolo confezionato appositamente per il bicentenario. Partendo dalla platea illuminata, Comaschi rileggerà la storia del teatro, coinvolgendo il pubblico in un racconto arricchito da immagini storiche. L’attore, giornalista e scrittore snocciolerà gli aneddoti più divertenti e bizzarri dei duecento anni del Duse: dai ritardi di Walter Chiari alle bizze di Carmelo Bene, dai trionfi di Giorgio Gaber al tip tap di Ernesto Calindri. Nel finale a sorpresa, alcuni spettatori potranno vivere in prima persona il brivido dell’applauso a scena aperta.

La rassegna ‘Duse & Friends’ prosegue il 19 ottobre con Vito in ‘Omaggio al Duse – Storie e racconti della Bologna di ieri, oggi, domani’ (sold out). Il 28 ottobre spazio alle più belle pagine della lirica con il concerto ‘Opera Incanto’ promosso insieme alla Fondazione Luciano Pavarotti e che vedrà in scena il grande tenore Francesco Meli. Si unisce alla festa per il Duse anche Vinicio Capossela, con il concerto del 6 novembre (in replica il 7 novembre), tappa del suo tour ‘Con i tasti che ci abbiamo’. L’8 novembre serata d’onore con Alessandro Bergonzoni e, in chiusura, il 27 dicembre, un’edizione speciale di ‘Bollicine’, il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine.

‘Duse 200’ si svolge con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna. Main Partner: BPER Banca. Funding Partner: Pelliconi. Media Partner: Il Resto del Carlino, Radio Bruno