Primo appuntamento in programma questa domenica, 8 ottobre, alle ore 15.30, in via Rio Marzatore

Dal mese di ottobre riprendono gli incontri di Circolo Ariette pensieri sul tempo presente che il Teatro delle Ariette ha dato vita nel proprio spazio con il patrocinio del Comune di Valsamoggia, una serie di incontri di riflessione, confronto, elaborazione di idee sulle nostre vite nel tempo presente partendo dalla domanda “Che cosa ci sta succedendo?”. Ogni incontro si avvale della partecipazione di amici artisti, studiosi, pensatori che possano aiutare, dal loro punto di vista, a rispondere a questa domanda.

«Capita ancora, ogni tanto, di sentire bisogno di qualcosa – scrivono Paola Berselli e Stefano Pasquini – Capita di avere la sensazione che qualcosa manchi anche in questo mondo dove tutto è a portata di mano. Qualcosa di importante, che abbiamo dimenticato, che un giorno abbiamo smesso di fare perché ci sembrava di non averne più bisogno. Qualcosa che non facciamo più da tanto tempo, ma di cui conserviamo un ricordo sfuocato. Cos’era quella cosa? Perché abbiamo smesso di farla? Cos’era successo? E cosa ci sta succedendo adesso che qualcosa riaffiora? Parlare con gli altri, incontrarli, discutere faccia a faccia, ascoltarsi, io e te, senza televisori, computer e smartphone di mezzo, questo ci manca, di questo sentiamo di avere bisogno. Solo noi, in cerchio, coi nostri corpi, le nostre voci e i nostri pensieri, così vicini da poterci toccare. Noi, capaci di mostrarci fragili e confusi, incerti e dubbiosi, ma pronti al confronto e al dissenso. Noi, cercatori affamati di coerenza, di pensiero e di azione, attenti alle cose grandi, ma anche alle piccole. Noi proviamo a fare quello di cui sentiamo il bisogno».

Primo appuntamento sarà domenica 8 ottobre,alle ore 15.30, con Sabine Eck, appassionata ricercatrice ed esperta di medicina naturale che lavora da oltre 20 anni come libera professionista in Emilia-Romagna. Si definisce medico curioso e dice della sua professione: «Con tutta la mia passione e ormai lunga esperienza cerco di curare la persona come un piccolo microcosmo che desidera tornare nel suo equilibrio».

Domenica 15 ottobre, sempre alle ore 15.30, ospite del Circolo sarà invece Andrea Giubilato, docente della scuola esperienziale itinerante di agricoltura biologica e titolare dell’azienda agricola “Madre Terra” a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. «Non disturbare il terreno», sono le parole di Andrea, che racchiudono l’estremo rispetto della sua visione dell’agricoltura.

La partecipazione è gratuita. Info: 051 6704819/6704373, whatsapp 338 8389138

www.teatrodelleariette.it – info@teatrodelleariette.it

