Al teatro comunale di Dozza è tutto pronto per la terza edizione della rassegna ‘Cittadinanza in scena’

Un format teatrale sul tema della cittadinanza attiva, in programma dal 20 ottobre al 22 dicembre nella sala per spettacoli collocata al civico 51 di via XX Settembre, inserito nel quadro delle iniziative della realtà ‘Oltre la Siepe’ in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Imola, del Coordinamento Regionale ‘Teatro e Salute Mentale’ e del mondo della scuola.

Sette le realtà coinvolte alle latitudini del borgo dei muri dipinti: Gruppo Teatrale ‘Tabù ?’ e Banda TaMbù, Associazione culturale T.I.L.T., Compagnia teatrale ‘Exit’, Collettivo Non Ordinario, Davide Dalfiume con gli allievi del corso di Università Aperta, Federico Caiazzo e Teatro di Quartiere per un’esperienza che rappresenta il frutto concreto del lavoro all’unisono dei rappresentanti del terzo settore, degli operatori culturali e dei professionisti del comparto sanitario. Un impegno che ha dato vita nel 2008 al progetto regionale ‘Teatro e salute mentale’, protocollo d’intesa e peculiarità unici sul piano nazionale, con la capacità di raccogliere attorno a sé i soggetti artistici che collaborano con i Servizi di Salute Mentale della Regione Emilia Romagna.

Il teatro diventa, quindi, uno strumento utile e necessario per costruire un percorso di emancipazione in una comunità che desidera essere inclusiva e che vuole prendersi cura di sé e delle differenze che la caratterizzano. Un autentico invito alla cittadinanza per alimentare la riflessione sugli stereotipi e contrastare i pregiudizi. Ma anche il modo per sviluppare modelli positivi, finalizzati alla sana convivenza tra soggetti portatori di istanze ed interessi differenti, attraverso temi come la qualità della vita ed il benessere mentale. L’opportunità per tutti di coniugare insieme memoria, testimonianza e trasformazione. La volontà di costruire percorsi di emancipazione rivolti al concetto di inclusione nei quali il bene individuale si coniuga con quello comune.

La rassegna di quest’anno presenta degli aspetti di forte innovazione che rispondono ai bisogni emersi dal lungo e fruttuoso rapporto maturato con le istituzioni scolastiche e la cittadinanza ribadendo l’importante funzione del teatro nel permettere alle esistenze di emergere, raccontarsi e di rappresentarsi sulla scena sociale. Un tassello fondamentale per la crescita personale e comunitaria. Elementi rimarcati nell’apprezzato prologo della rassegna, la performance di teatro comunitario ‘Sulla stessa barca’ andata in scena qualche giorno fa nel prato della Rocca di Imola, che ha visto protagonisti diversi cittadini insieme a studenti, operatori dei servizi e gruppi teatrali. Il modo migliore per creare una comunità costituita da persone, provenienti da diverse esperienze, che condividono lo stesso bagaglio teatrale con il desiderio di aprirsi e coinvolgere il pubblico.

Si partirà il 20 ottobre alle ore 21 con ‘Quel luogo dentro di noi’, insieme alla Compagnia ‘Exit’, per la regia di Samanta Sonsini poi, sette giorni dopo, ecco ‘La cantatrice calva’ con i giovani attori della T.I.L.T.. Comicità sugli scudi il 19 novembre, alle ore 16, con ‘Kit comico per tempi moderni’ di Davide Dalfiume affiancato dai suoi allievi del corso di Università Aperta. Il 24 spazio a ‘Marlena’ con il Collettivo Non Ordinario poi, il 7 dicembre, ‘Alla fine del viale’ di e con Federico Caiazzo. Il 15 ‘Campanile&Campanile’ con gli attori di Teatro di Quartiere prima del gran finale del 22, in un luogo ancora da definire, con ‘Il sogno dello spaventapasseri’ e il Gruppo Teatrale ‘Tabù ?’ e Banda TaMbù.

Tutti gli spettacoli avranno ingresso ad offerta libera con prenotazione via messaggio al numero telefonico 380.7550687.

“Questo progetto di cittadinanza attiva – afferma Giuseppe Moscatello, vicesindaco di Dozza – è l’ennesima occasione per cogliere le istanze della comunità che è latrice di bisogni ma, allo stesso tempo, risorsa. Un concetto che sta alla base del welfare ‘generativo’, ovvero in grado di rigenerare e di dare una risposta originale”. E ancora: “Il teatro induce un processo di liberazione, di sprigionamento delle proprie energie, emozioni, stati d’animo, partecipazione – conclude -. Con la sua forza di affabulazione è un veicolo artistico privilegiato e lo strumento migliore per fare esperienza dell’altro, crescendo nella consapevolezza come individui e come comunità”.