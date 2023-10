A dirigere la produzione lirica il maestro Tommaso Ussardi

Debutta il 26 e 27 ottobre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna ‘Pagliacci’ di Ruggero Leoncavallo, nuova produzione lirica dell’Orchestra Senzaspine, realizzatain collaborazione con OperÆtruria e Associazione XXI secolo, per la regia di Giovanni Dispenza. Sul palco il M° Tommaso Ussardi. Dramma in un prologo e due atti, ‘Pagliacci’ narra la tragica storia di gelosia e tradimento all’interno di una compagnia teatrale itinerante nel Sud Italia. Canio uccide la moglie Nedda e il suo amante durante una performance in scena, ma quando il pubblico capisce che non si tratta di finzione, fugge spaventato.

“Il capolavoro di Leoncavallo – spiega il regista Giovanni Dispenza – sembra sospeso in un’atmosfera vintage, con il carrozzone di artisti di strada e i paesani che partecipano tutti diligentemente alla messa. Ma è proprio questa idilliaca apparenza che viene squarciata tra una risata e un atto di violenza, ricordandoci il peso della maschera sociale che siamo tutti costretti a indossare”. Un’opera densa e moderna che non conosce il passare del tempo. Canio, tradito dalla moglie, ci racconta l’alienazione della gelosia, il percorso acrobatico ma senza via d’uscita dell’ossessione d’amore.

“Confrontarsi con l’Opera per Senzaspine è sempre fonte di stupore, meraviglia e fascinazione per un mondo in cui teatro, musica e parola si fondono in un unico gesto artistico. – commenta il M° Tommaso Ussardi – Pagliacci è ancor di più perché, il genio di Leoncavallo rompe la quarta parete, rompe le maglie drammaturgiche, ci fa smarrire tra la dimensione della rappresentazione e della realtà grazie al flusso dinamico ed emotivo delle sue linee melodiche, armonie intense e un libretto che scorre con naturalezza e grande poesia”.

La produzione si avvale, inoltre, delle collaborazioni del Coro delle Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna diretto dal M° Alahambra Superchi e del Coro Lirico Sinfonico Colsper diretto dal M° Andrea Bianchi. Rinnovata anche la collaborazione con FIADDA Emilia-Romagna (Associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie) che, oltre a curare la sopratitolazione, lavora da tempo con Senzaspine per rendere accessibile l’opera lirica alle persone sorde. Per l’occasione si sperimenterà un sistema innovativo di diffusione bluetooth che permetterà alle persone dotate di impianto cocleare di ascoltare l’opera come mai prima.

L’opera Pagliacci è realizzata grazie al contributo di MiC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, con il sostegno di Gruppo Finmatica, Gruppo Hera, Maresca e Fiorentino, Teatro Duse, Teatro Consorziale di Budrio, FIADDA, Arci, Mercato Sonato, Senzaspine Network, Mambo; in media partnership con Il Giornale della Musica.