Per il concerto inaugurale della VI Stagione musicale ERF@CasseroMusica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, arriva sul palco del Teatro Comunale Cassero, una formazione estone di grande prestigio, il Trio Zahharenkova. Il concerto in programma per giovedì 26 ottobre (ore 21.00), è realizzato grazie anche al sostegno dell’Estonian Ministry of Culture.

Nato dalla grande passione per la musica da camera della pianista Irina Zahharrenkova, una delle più straordinarie interpreti di tastiere della sua generazione emerse oggi dall’Estonia, il Trio Zahharenkova è formato, oltre che dalla stessa Zahharrenkova, dal magnifico violoncellista estone Aare Tammesalu e dalla brillante violinista lettone, Paula Šūmane.

Insieme propongono un programma che si apre con uno dei dodici trii di Beethoven, il Trio op 1 n.1, per poi cambiare completamente epoca con i restanti tre trii, tutti di autori del Novecento. Due di questi, i compositori estoni Erkki-Sven Tüür e Tõnu Kõrvits, sono ancora viventi, a testimonianza che la composizione per trio è ancora viva e praticata nella contemporaneità, mentre il terzo compositore del Novecento, Arno Babajanyan, è un autore armeno-sovietico scomparso nel 1983. Quest’ultimo è ritenuto uno dei principali autori della musica del Novecento sovietico, molto famoso nella sua Patria armena perché nelle sue composizioni utilizza molto i temi popolari folklorici del suo paese intessuti nel linguaggio compositivo moderno novecentesco.

Musica a 1 euro

Si rinnova anche quest’anno il progetto Educational Musica a 1 euro, destinato a tutti i ragazzi delle scuole di Castel San Pietro Terme. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole castellane fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

Il progetto prevede inoltre incontri face a fàce con gli artisti dove gli studenti potranno interagire e lasciarsi incuriosire da artisti di fama internazionale in un’atmosfera informale. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.

ERF@CasseroMusica 2023/24 è realizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Turkish Airlines, CLAI, Curti Costruzioni Meccaniche, Sfera, BCC Ravennate, forlivese e imolese, AutoSICA