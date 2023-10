Le biblioteche comunali accolgono bambine, bambini e i loro amati peluche con una speciale serata dedicata

Venerdì 27 ottobre le biblioteche comunali di pubblica lettura si aprono nuovamente, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, a un’iniziativa speciale: La notte dei pupazzi.

Nel pomeriggio, bambine e bambini potranno accompagnare personalmente i loro peluche, pupazzi e giochi d’affezione preferiti e lasciarli in biblioteca, dove potranno vivere un’insolita avventura notturna tra gli scaffali pieni di libri, per poi tornare a prenderli la mattina di sabato 28 ottobre.

Bibliotecarie e bibliotecari si prenderanno cura dei pupazzi perché possano passare una notte allegra e in compagnia in biblioteca, in comodi lettini allestiti appositamente. Prima della buonanotte visiteranno la biblioteca riservata unicamente a loro, saranno protagonisti di attività di lettura e potranno prendere in prestito un libro da portare a casa e leggere con le amiche e amici umani e le loro famiglie.

Ma non è tutto: le avventure notturne dei pupazzi saranno documentate con tante foto nei momenti salienti e, in alcuni casi, tramite collegamento on line con le bambine e i bambini, che potranno salutare da casa il loro amico di pezza. Le esperienze delle ore precedenti saranno raccontate il giorno dopo in biblioteca, al ricongiungimento, in una mattinata di festa e letture.

La notte dei pupazzi riunisce tutte le sedi di pubblica lettura del Comune di Bologna, da Salaborsa Ragazzi alle biblioteche nei quartieri, ognuna delle quali declinerà le attività e gli orari per accompagnare e riprendere i pupazzi. Questa seconda edizione, che sta già registrando numerose prenotazioni, si conferma sulla scorta del positivo ritorno di quella 2022, durante la quale hanno partecipato oltre 300 pupazzi e altrettanti bambini e bambine.

Si tratta di momenti di scambio preziosi, in cui bibliotecarie e bibliotecari hanno potuto dialogare con i più piccoli e le loro famiglie, in un clima molto allegro e partecipativo. Bambine e bambini hanno affidato il pupazzo preferito oppure altri oggetti come piccoli cuscini o in alcuni casi un pupazzo di secondaria importanza (ammettendolo o lasciandolo solo intuire al momento della consegna) per poter comunque dormire con il favorito. La mattina dopo si sono presentati impazienti e puntualissimi per riunirsi al proprio peluche e scoprire cosa fosse successo durante la notte.

Anche nel 2023 La notte dei pupazzi ha una sua estensione oltreoceano, in Giappone, nella Biblioteca per ragazzi di Itabashi a Tokyo, dove i pupazzi saranno accolti dal 29 ottobre al primo novembre, in connessione con la notte di Bologna.

L’iniziativa si ispira alla Stuffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli USA e in Giappone con il nome Nuigurumi Otomarikai, che è raccontata anche nell’albo illustrato di Kazuhito Kazeki e Chiaki Okada, pubblicato nel 2022 da Kira Kira edizioni, dal titolo Una notte in biblioteca. A Bologna è stata proposta con successo dal 2022 alle biblioteche J.L. Borges e Luigi Spina e successivamente nelle altre biblioteche comunali.

Tutte le informazioni relative agli orari, agli appuntamenti specifici e alle modalità di prenotazione in ogni sede sono disponibili su: https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-under-16/la-notte-dei-pupazzi-in-biblioteca-2023