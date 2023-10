Ad ospitare l’interessante manifestazione che ruota attorno alla fotografia sarà la Rocca

A Dozza, il 28 e 29 ottobre ma con finestra inaugurale il 27 alle ore 17 nel cortile della Rocca, torna ‘Semplicemente Fotografare Live’. L’evento, nato nel 2014 dall’omonimo gruppo Facebook che oggi conta diecimila iscritti, ruota attorno alla passione per la fotografia con l’obiettivo di favorire le relazioni e il reciproco scambio di esperienze tra professionisti ed amanti della specialità in arrivo da ogni parte d’Italia e perfino dall’estero. Il modo migliore per creare collaborazioni, incontri, occasioni di lavoro e materializzare esposizioni collettive.

Le prime sei edizioni si sono svolte a Novafeltria poi la scelta di approdare nel borgo dei muri dipinti, autentico set fotografico a cielo aperto visitato ogni anno da migliaia di persone. Un viaggio tra passato, presente e futuro della fotografia, dagli albori del collodio al digitale senza dimenticare il crescente impatto dell’Intelligenza Artificiale, con grande attenzione ai vari generi, alle tendenze ed alle tematiche emergenti. Via libera, quindi, al gettone numero nove dell’appuntamento, il terzo a Dozza, per una full immersion tra gli scatti d’autore. Presenti cinquanta autori in mostra accomunati da un fil rouge focalizzato sul rapporto tra uomo e ambiente, tema da sempre caro all’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi che patrocina una manifestazione realizzata in collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte.

La collettiva ‘Greenwashing’, infatti, indagherà visivamente una strategia di marketing attuata da molte aziende per dimostrare un impegno nei confronti dell’ambiente col reale obiettivo di catturare l’attenzione dei consumatori. Non sempre ciò che è verde è sinonimo di autentico rispetto per l’ambiente. Stefano Barattini, con la mostra ‘Portrait of dust’, invece, porta alla scoperta di splendide architetture abbandonate, luoghi che non devono essere dimenticati. Un autentico patrimonio diffuso anche in Italia che dovrebbe venir recuperato per spalancare veramente al mondo le porte della meraviglia. Valeria Sacchetti presenterà il suo libro fotografico e la sua mostra ‘Journey to the lowlands, fra la via Emilia e il West’ per conoscere la magia della pianura sotto il livello del mare. Un’area geografica attraversata da fiumi che tracimano durante il periodo invernale con estati afose e molto umide. Una storia che miscela al suggestivo spaccato naturale le istantanee di vita quotidiana degli abitanti. Tre modi complementari di indagare un ambiente del quale si parla molto ma spesso si conosce poco. Ma spazio pure ai click d’azione per immortalare la Rocca, le campagne circostanti e le eccellenze eno-gastronomiche da riversare poi in splendide gallery sui social. L’evento si trasformerà, quindi, in una grande vetrina promozionale per scoprire il territorio in una sorta di ‘Slow tourism’. Via libera anche a parentesi espositive all’esterno del castello e al coinvolgimento dei residenti attraverso varie iniziative gratuite.

Nella corte della Rocca, infatti, sarà allestito il banco ‘Dozza com’era’. Gabriele Chiesa, esperto di fotografia storica di fama nazionale, si metterà a disposizione dei residenti che porteranno le fotografie del passato della propria famiglia per una perizia in grado di stabilire epoca, tecnica ed eventuale valore storico/artistico. Dal 1850 in poi la fotografia si diffuse anche grazie a fotografi ambulanti che operavano nelle piazze di molte città, in tutto il mondo. In Spagna i fotografi ambulanti venivano chiamati ‘Minuteros’, perché capaci di consegnare un ritratto in pochi minuti. Nella fotocamera ‘Minutera’, costruita con una cassetta di legno, c’erano carta fotografica e liquidi chimici per lo sviluppo del ritratto. Gabriele Chiesa darà una dimostrazione didattica di questa affascinante tecnica spiegandone il funzionamento.

‘Impronte d’Argento’, invece, è un laboratorio di sperimentazione aperto a famiglie e bambini. I partecipanti selezioneranno dei soggetti, da posare a contatto con la carta fotografica, esponendoli ai raggi ultravioletti della luce solare con la tecnica ‘Lumen-Print’. Le impronte degli oggetti a contatto con la carta assumeranno sfumature di colore meravigliose, dando luogo a risultati unici e irripetibili.

‘Anche i fiori di campo sognano’ è un ulteriore momento di approfondimento, condotto da Luigi Conte, per coinvolgere i visitatori interessati e i loro bambini nella realizzazione di cianotipie di erbe, foglie e fiori. Si parte dalla sensibilizzazione della carta per arrivare al fissaggio all’opera finita. La cianotipia è una tecnica antica che Anna Atkins, esperta botanica, adottò nel 1842 per la realizzazione di immagini di alghe marine. Le opere saranno poi dipinte ad acquarello dalla pittrice Gunnel Engblom. Completano la ricca programmazione: ‘Secret stories’ di Andrea Gottardi, ritratti ambientati in storie fantastiche, e la presentazione del 28 ottobre alle ore 11, nel Salone Maggiore della fortezza, della mostra ’L’occhio flâneur – Venezia e Bari tra incanto e disincanto’ con gli scatti di Michele Levis e Giulio Limongelli curati da Letizia Rostagno e con l’intervento del filosofo Carlo Monaco. Il giorno seguente, alla stessa ora e nella medesima location, protagonista la ‘prima’ del volume fotografico ‘Alfonso Perrotta, pescatore di chiodi’ di Giorgio Rossi.

Infine, i fotografi di ‘Semplicemente Fotografare’ allestiranno un set di ripresa. Tutti i residenti potranno farsi ritrarre gratuitamente. Le istantanee saranno consegnate alla Rocca per avviare un censimento fotografico della popolazione relativo all’anno 2023. Dall’insieme di tutti questi ritratti, poi, verrà realizzato il maxi-manifesto ‘Io vivo a Dozza’.

“Un evento culturale importante che ritorna nel borgo dopo il successo delle prime due edizioni – commenta il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Il nostro paese si rivela ancora una volta il contesto ideale per tutte quelle attività che ruotano attorno al mondo della cultura e dell’arte come, per esempio, la fotografia. Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di vedere in azione fotografi che rievocano tecniche d’epoca. In particolar modo all’interno di una cornice scenica suggestiva come quella del nostro abitato dove l’arte riveste da sempre un ruolo di assoluta centralità. Un connubio ideale per un’iniziativa attraente ed interessante”.