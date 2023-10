In programma dal 4 al 12 novembre presso la Sala parrocchiale in via XX Settembre 52

In arrivo a Dozza un’interessante esposizione di modellismo navale statico che celebra l’eredità dei velieri antichi. La mostra “VELIERI • Testimoni della storia” presenta fedeli riproduzioni dei velieri che hanno scritto pagine leggendarie nella storia marittima.

L’iniziativa è promossa dal collettivo “I Bagli”, con il patrocinio del Comune di Dozza, e si svolgerà dal 4 al 12 novembre presso la Sala parrocchiale in Via XX Settembre n° 52, ad ingresso gratuito; l’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

Gli appassionati di arte e cultura navale o coloro che sono semplicemente curiosi avranno l’opportunità di osservare da vicino opere d’artigianato artistico e immergersi nella loro affascinante storia.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 4 novembre alle ore 10.30: sarà l’occasione per presentare l’idea che ha dato origine all’iniziativa e alla costituzione del collettivo “I Bagli”.

Durante i pomeriggi del 4, 5, 11 e 12 novembre, i creatori dei modellini, appassionati del mare e di velieri, condurranno tour guidati offrendo una prospettiva approfondita sulla storia e sulle caratteristiche di queste imbarcazioni. Sarà un’occasione unica per soddisfare ogni curiosità.

In tutte le giornate di apertura, i visitatori avranno anche la possibilità di esplorare liberamente la mostra, ammirando da vicino i dettagli delle riproduzioni dei velieri. E per i più piccoli (ma non solo), ci sarà la possibilità di partecipare ad attività ricreative dove imparare a creare nodi come un vero marinaio.

La mostra “VELIERI • Testimoni della storia” è un’esperienza che catturerà l’immaginazione di tutti coloro che desiderano immergersi nell’affascinante mondo dei velieri antichi e, per coloro che già lo conoscono, sarà un’interessante occasione di confronto e scambio di idee.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i tour guidati e i laboratori sui nodi marinari sarà possibile contattare il collettivo I Bagli, scrivendo una email a info@ibagli.org