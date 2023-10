Appuntamento al teatro Biagi D’Antona in Via La Pira 54

Il 29 ottobre chiude la rassegna Consonanze I’m not a Blonde, un duo italo-americano composto da Chiara Castello e Camilla Benedini.

Il loro elegante electro-pop fatto di ritmi e synth anni ’80 e chitarre e melodie dal sapore punk/rock anni ’90 – si muove in perfetto equilibrio fra gli aspetti delle due personalità: ironia e follia, divertimento e serietà, minimalismo e art-pop, digitale e analogico. Tutto avvolto da un velo di malinconia di derivazione new wave che dona alla loro musica una precisa identità e uno stile inconfondibile.

Esordiscono nel 2016 con l’album Introducing I’m Not a Blonde e dallo stesso anno entrano stabilmente nel roster di INRI. Il 2018 è l’anno del secondo LP dal titolo The Blonde Album, cui segue nel 2019 la pubblicazione del terzo disco Under the Rug, presentato al Reeperbahn Festival in Germania. Particolarmente apprezzate dalla stampa e dal pubblico dell’Europa centro- nord, sul piano internazionale collaborano con la label Backseat e con il booking All Rooms di Berlino.

Prima che la pandemia bloccasse il mondo, sono state protagoniste in diversi festival italiani e internazionali, condividendo il palco con artisti del calibro di Duran Duran, Moderat, Soulwax, Peaches, Ghostpoet, Hurts e molti altri. Dal vivo, le loro architetture sonore fatte di sovrapposizioni di loop di voci, chitarre, synth e beat elettronici riempiono lo spazio del palco con la forza e l’impatto di una full band. Il loro stile ha sedotto artisti di fama mondiale che hanno scelto I’m Not a Blonde per l’apertura dei live in Italia: i Franz Ferdinand nel 2018 all’Unipol Arena di Bologna, The Killers a Rock in Roma (2018), i Wolf Alice per la loro data unica in Italia del 2018 e Miki Shinoda dei Linkin’ Park nel 2019 a Milano e Padova. Orfane della dimensione live a causa del lockdown, pubblicano nel 2020 l’EP Songs from Home. Nel 2021 vincono la call indetta da Italia Music Export, a supporto della loro attività promozionale all’estero.

Anticipato dai singoli Circles e 1984, il 10 dicembre 2021 è uscito l’EP Welcome Shadows, primo capitolo di un progetto articolato in due tappe. Il secondo capitolo This is Light, è uscito ad aprile 2022 introdotto dai singoli Talk of Love e Speak Loud.

Il 17 marzo 2023 è uscito il nuovo singolo She’s so differentə.

Domenica 29 ottobre, ore 11.00

Teatro Biagi D’Antona, Via La Pira 54, Castel Maggiore – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Al termine piccolo aperitivo

Consonanze 2023 – Direzione artistica di Fabrizio Cabitza per Bottega Bologna, per un progetto ideato dal Comune di Castel Maggiore e sostenuto dall’Unione Reno Galliera