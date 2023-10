Cultura, enogastronomia, attività con i cani, giochi e laboratori per bambini in piazza e nelle vie del centro

Sapori, profumi, suoni e colori dell’Appennino protagonisti a Sasso Marconi con la 33ª edizione di Tartufesta, la sagra dedicata al tartufo e agli prodotti d’autunno, che animerà le vie del centro cittadino per due week-end (28-29 ottobre, 4-5 novembre) e nella giornata di mercoledì 1 novembre.

Protagonista indiscusso della festa è il pregiato tartufo bianco dei Colli Bolognesi, preparato e proposto in tanti modi diversi dai ristoratori del territorio, presenti con i loro stand in Piazza dei Martiri della Liberazione, dal ristorante dell’Associazione Tartufai allestito al Parco Marconi, e dai ristoranti della città, che propongono menu tematici preparati nel rispetto dell’apposito decalogo e della carta di qualità comuni a tutte le Tartufeste dell’area metropolitana bolognese.

Cuore della festa sarà anche quest’anno la centrale Piazza dei Martiri della Liberazione (oltre ai ristoratori, ci sono i castanicoltori con assaggi di castagne e caldarroste), ma i sapori e i profumi tipici della stagione autunnale si incontrano lungo l’intero percorso di Tartufesta.

La Piazzetta del Teatro diventa una vera e propria “Piazzetta dei Sapori curiosi”, con proposte sfiziose e alternative al tartufo (hamburger, pizze, prodotti da forno, polpette e cocktail), mentre lungo le vie del centro ci sono le immancabili proposte di street & finger food (crescentine, tigelle, borlenghi, polenta, arrosticini, frittelle di castagne) e tante bancarelle cariche di tartufo e degli altri prodotti tipici dei dei Colli Bolognesi: funghi, formaggi, salumi, vino, miele, marmellate, aceto balsamico dolci montanari.

Ci sono poi le specialità provenienti dalle altre Regioni (Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), il mercato contadino con i banchi dei produttori agricoli, il mercato dell’artigianato artistico (con prodotti dell’ingegno, bigiotteria e oggetti da collezione), le bancarelle del mercato tradizionale e gli stand delle associazioni locali. In tutto un centinaio di spazi espositivi che contribuiranno a creare un piacevole clima di festa, inducendo cittadini e visitatori a farsi incuriosire dalla ricca offerta di prodotti e a lasciarsi trasportare da un travolgente mix di suoni, aromi, colori e sapori.

Oltre a una ricca offerta di golose proposte, Tartufesta offre quest’anno ai visitatori la possibilità di conoscere meglio le ricette della tradizione. Nei giorni della festa sono stati programmati una serie di show cooking (con degustazioni finali) in cui i ristoratori locali offriranno un saggio della loro arte culinaria, cimentandosi nella preparazione di ricette gourmet a base di tartufo e di piatti della tradizione: gli chef racconteranno i piatti, svelando gli ingredienti e le tecniche utilizzate. Previste anche degustazioni guidate alla scoperta delle birre artigianali dei birrifici del territorio.

Tra i protagonisti di Tartufesta ci sono poi i cani. Dimostrazioni di cerca e cavatura del tartufo saranno effettuate dall’associazione Tartufai al Parco Marconi, mentre nelle giornate di sabato “La Bottega di Cartone” proporrà laboratori e attività ispirati al mondo dei cani, ci saranno percorsi di mobility ed educazione cinofila e i volontari del Progetto Serena saranno presenti in via del Mercato con i loro cani, addestrati per segnalare le cadute glicemiche nei pazienti diabetici: un’occasione per conoscere meglio questi animali così preziosi.

Per i più piccini c’è uno spazio dedicato in via del Mercato, con animazioni e palloncini, e tante altre attività: laboratori creativi, laboratoridi teatro d’ombre e marionette, le Canzoni autunnali proposte dalla Biblioteca comunale, le giostre dei F.lli Pollice e la caccia al tesoro “Tartufino di Sasso”, occasione per scoprire i luoghi e i colori di Tartufesta. Tartufesta è anche una buona occasione per conoscere meglio la città. Nei giorni della kermesse i negozi del centro cittadino restano aperti, mentre trekking e visite guidate porteranno i visitatori alla scoperta di alcuni dei luoghi di interesse storico e naturalistico del territorio, come il Museo Marconi, l’Oasi naturale San Gherardo e il borgo di Colle Ameno, dove fa tappa la rassegna di escursionismo musicale “A passo di musica”.

Come di consueto, Tartufesta ospita la cerimonia di consegna del Premio di Poesia Renato Giorgi, propone momenti di spettacolo come la “Dinamica del controvento” (un curioso carosello musicale che porterà i visitatori a muoversi nello spazio, trasportati dalla note di un pianoforte sospeso a mezz’aria), e appuntamenti culturali, tra cui la mostra pomologica di antiche piante da frutto curata da “Il Giardino Segreto”, la mostra fotografica e le conferenze sulla II Guerra Mondiale organizzate dal Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” per ripercorrere i fatti avvenuti a Sasso Marconi e sulla Linea Gotica nel periodo 1940/45.

Dunque anche in questa 33ª edizione, pur con le difficoltà logistiche dovute alla chiusura del ponte “Da Vinci” e al cantiere per i lavori di riqualificazione del Municipio, la manifestazione offre un ampio ventaglio di proposte, gastronomiche e di intrattenimento, e non rinuncia alle caratteristiche che l’hanno fatta conoscere e apprezzare in questi anni, e che hanno reso Tartufesta il contesto ideale per celebrare il territorio, valorizzandone le eccellenze gastronomiche e naturalistiche, e promuovere la passione per la buona tavola e la convivialità.

Tartufesta conferma infine la propria attenzione all’ambiente: anche quest’anno gli organizzatori hanno disposto l’obbligo di osservare le disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e soprattutto di evitare il monouso, ribadendo così la forte impronta plastic free della manifestazione.

“Con questa nuova edizione di Tartufesta rinnoviamo il nostro impegno per celebrare uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio ma anche per animare la città e far conoscere i i servizi che offre e che durante tutto l’anno rispondono alle esigenze dei cittadini”, osserva il Sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani. “Ringrazio dunque tutti coloro che lavorano alla buona riuscita di un evento così importante e Ascom che, sostenendo e valorizzando la manifestazione, conferma la qualità di un progetto che si inserisce a pieno titolo tra le azioni promosse dall’Amministrazione comunale per valorizzare il territorio”.

“Per la nostra città, che fa parte del circuito nazionale ‘Città del Tartufo’ – afferma Marilena Lenzi, Assessora al Turismo di Sasso Marconi –Tartufesta offre non solo l’occasione per celebrare il tartufo come eccellenza a tavola, ma anche come elemento culturale e identitario, contraddistinto da un ricco patrimonio di conoscenze, da una lunga tradizione e dalla relazione simbiotica tra uomo e cane. Un aspetto, questo che a Tartufesta intendiamo valorizzare attraverso dimostrazioni di “cerca e cavatura del tartufo”, pratica già riconosciuta patrimonio immateriale dell’UNESCO, e con una serie di iniziative a tema, pensate per l’occasione e adatte sia agli adulti che ai bambini”.

“L’edizione 2023 di Tartufesta si conferma un appuntamento di primo piano nel calendario di eventi e iniziative di Sasso Marconi e, più in generale, della Città metropolitana di Bologna – ha affermato Giancarlo Tonelli, Direttore Generale di Confcommercio Ascom Bologna -. La manifestazione, anche quest’anno, è di grande riferimento per il nostro territorio perché evidenzia la capacità di fare rete di tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici, sia privati: la collaborazione tra istituzioni, realtà del mondo associativo e del tessuto commerciale. Diventa fondamentale per continuare a valorizzare le nostre eccellenze realizzare così questi interventi: in quest’ottica, la promozione di manifestazioni come Tartufesta, con la loro capacità di accrescere visibilità e capacità attrattiva del territorio, anche a livello sovracomunale, rappresenta certamente un valore aggiunto fondamentale”.

“Tartufesta è una vetrina eccezionale per il paese e i suoi servizi di prossimità – ha sottolineato Gianluca Castagnoli, Presidente di Confcommercio Ascom Sasso Marconi –, sempre in grado di restituire a visitatori e turisti, ma anche a clienti e consumatori locali, l’immagine di un territorio ricco di eccellenze storico-architettoniche, naturalistiche, culturali, commerciali ed enogastronomiche. È insomma un vero e proprio biglietto da visita per Sasso Marconi ma anche per il commercio tradizionale che, soprattutto in questa fase, trova nelle iniziative di animazione un sostegno importante per farsi conoscere e rimanere competitivo. Proprio per questo motivo, anche quest’anno come Ascom Sasso Marconi siamo lieti di aver contribuito, insieme all’Amministrazione comunale e a tutti i soggetti coinvolti, all’organizzazione di un evento così importante per il nostro territorio”.

Organizzata dal Comune di Sasso Marconi in collaborazione con infoSASSO, Appennino Slow, Pro Loco Sasso Marconi e il supporto di Confcommercio-Ascom, la Tartufesta di Sasso Marconi rientra nel circuito delle Tartufeste dell’area metropolitana di Bologna.