Appuntamento lunedì 30 ottobre con la proiezione che racconta il riscatto del rione Sanità di Napoli

In dialetto napoletano la paranza è una barca di pescatori. Negli anni ha cominciato a indicare il gruppo di fuoco di un’organizzazione criminale. Le paranze sono quelle che uccidono, che terrorizzano alcuni quartieri di Napoli, come il Rione Sanità.

Il docu-film La Paranza della Bellezza racconta un altro tipo di “paranza”: un gruppo di persone che cerca di cambiare lo stato delle cose. Sono giovani e bambini, impegnati nella riscoperta del patrimonio culturale, sociale e musicale del Rione Sanità. Alcuni sono educatori, altri lavorano nel quartiere come guide turistiche, altri ancora sono semplici utenti: giovani cittadini che desiderano il riscatto sociale.

Il docu-film, prodotto da Rai2, sarà proiettato lunedì 30 ottobre alle 18.30 a Officina, negli spazi rigenerati di DumBO, in via Camillo Casarini 19. A presentarlo il regista Luca Rosini insieme ad alcuni rappresentanti della cooperativa La Paranza, protagonisti del film e del riscatto del Rione. L’incontro sarà moderato da Federico Lacche, direttore della testata Libera Radio e giornalista di Open Group.

“Il Rione Sanità è oggi uno dei migliori esempi di riscossa sociale che ci sia in Italia”– dice Luca Rosini, regista del film – Ci sono voluti un grande lavoro sul territorio, gli sforzi di decine di educatori, ma alla fine sono emerse esperienze di rigenerazione sociale e urbana forti e durature che hanno portato fatti concreti: l’apertura di beni archeologici abbandonati, la creazione di posti di lavoro nel turismo, la nascita di gruppi teatrali e orchestre giovanili. Tutto questo è un esempio positivo che può aiutare altri territori difficili a mettere in moto il cambiamento”.

Un processo di innovazione sociale e culturale che, messo in moto dalla cooperativa La Paranza con l’apertura e la gestione delle Catacombe di Napoli, si è poi esteso all’intera comunità del Rione Sanità, generando speranza, lavoro e concrete possibilità di riscatto. Attraverso lo sguardo dei protagonisti scopriamo come l’educazione alla bellezza può diventare uno strumento per cambiare la vita di un intero quartiere e, forse, di tutti noi.

Il film è diventato anche uno strumento educativo, utilizzato dai giovani del Rione per mostrare agli adolescenti di altre periferie italiane che, con l’impegno e la passione, è possibile cambiare il proprio destino. Il laboratorio itinerante “Ricomincio da me”, si terrà anche a Bologna, al Centro anni verdi San Vitale, in via Scandellara, gestito dalla cooperativa Open Group e che accoglie giovani adolescenti del territorio.