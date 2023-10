Sino al 26 novembre ci si potrà “perdere” nei meandri dell’arte greca

Inaugurazione sabato 4 novembre alle ore 17, Rocca di Dozza: conversazione del prof. Carlo Monaco sul tema ‘I greci e noi: pantarei’

Il soggetto classico è al centro delle opere di Dimitris Bakopanos, chiaro rimando alle origini e alla formazione umanistica dell’artista, che fin da ragazzo subisce il fascino dell’arte e della cultura della Grecia antica. Da qui l’esigenza di instaurare un dialogo con i valori espressi da quella cultura, assunti come punti di riferimento atemporali e rielaborati attraverso la propria personale interpretazione artistica.

Nascono così le sue opere, frammenti di volti, di corpi, ma anche particolari di architetture, dipinti su tele imperfette, strappate e cucite, a sottolineare gli esiti del trascorrere del tempo che corrompe inesorabilmente i manufatti, ma nulla può nei confronti del sentire immutabile dell’animo umano. I suoi soggetti emergono da sfondi indeterminati per collocarsi in uno spazio metafisico e posare il loro sguardo indagatore su quello di chi li osserva, comunicando nel contempo dolcezza ed energia, nostalgia e rigore. Non è dato sottrarsi al loro tacito invito al recupero della nostra matrice culturale, al dialogo con la nostra interiorità, in cui la memoria collettiva ha sedimentato i valori che connotano l’umana dimensione (testo sulla mostra di Daniela Petrassi).

“L’intento delle mie mostre è quello di far conoscere al pubblico la grandiosità dell’arte classica greca e il suo pensiero che ha influenzato quello occidentale – spiega Dimitris Bakopanos – Sono dell’idea che l’arte deve essere a disposizione di tutti senza distinzione. La Fondazione Dozza Città d’Arte dà questa possibilità con spazi in una splendida Rocca che domina un borgo meraviglioso celebre per il suo patrimonio artistico. Personalmente sono molto legato a questi luoghi dato che nella mia scelta di vita c’è stata la volontà di studiare e abitare a Bologna. Una bella opportunità di portare l’arte greca in un luogo ricco di storia”.

Sabato 4 novembre, nel corso dell’inaugurazione, il professore Carlo Monaco terrà una conversazione sul tema “I greci e noi: pantarei”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (per prenotare: 0542 678240 – rocca@comune.dozza.bo.it).