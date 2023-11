Appuntamento lunedì 6 novembre alle ore 21 al Teatro Ebe Stignani

Prende il via – lunedì 6 novembre 2023, ore 21.00 – l’ottava edizione della Stagione concertistica ERF#StignaniMusica, organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Imola. Sul palco del Teatro Ebe Stignani di Imola l’Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica della regione Friuli-Venezia Giulia, qui diretta dal M° Massimo Belli, con il giovane pianista russo ventiquattrenne, Arsenii Mun, che ha trionfato proprio al 64° Concorso Busoni.

È dunque Arsenii Mun, giovane pianista russo ventiquattrenne, ad aver vinto lo scorso 3 settembre per la prima volta da dieci anni con voto unanime e compatto della giuria, il prestigioso Concorso Pianistico Ferruccio Busoni, uno dei più prestigiosi al mondo. Il concorso Busoni è il focus di questo concerto, visto che anche l’orchestra che accompagnerà il giovane Mun, diretta dal giovane e bravo M° Massimo Belli, è intitolata al celebre pianista e compositore italiano vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento. Nato a Empoli da madre triestina e padre empolese, tutti e due musicisti, cresce a Trieste, dove si forma anche musicalmente, e da quel momento la sua formazione rimane sempre Mitteleuropea, muovendosi molto a seguito dei genitori tra la Svizzera tedesca e la Germania, dove graviterà per gran parte della sua vita. Nel 1949, a 25 anni dalla morte di Busoni, viene istituito a Bolzano il prestigioso premio, che ha avuto tra i suoi vincitori grandi pianisti che hanno avuto carriere importanti, quali Martha Argerich, Jõrg Demus, Sergio Perticaroli, Roberto Cappello.

Il programma proposto, a cavallo tra ‘700 e ‘800, comprende il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Chopin, nella trascrizione per orchestra d’archi, la Sinfonia in re maggiore di Andrea Luchesi, uno dei tanti “maestri di cappella” italiani che nel settecento lavorarono in tutta Europa e la celebre Sinfonia degli addii di Franz Joseph Haydn. Si racconta che il maestro austriaco adottò in questa sinfonia un escamotage scenico-musicale in cui, nel tempo finale della sinfonia, gli strumentisti terminavano di suonare uno alla volta e, spegnendo la loro candela, si alzavano lasciando il loro posto, mentre l’orchestra continuava a suonare con sempre meno musicisti, fino a rimanere solo due violini, lo stesso Haydn e la spalla dell’orchestra, a chiudere l’intero brano. Una forma di garbata protesta inventata da Haydn verso il Principe Eszterhàzy, che vincolava i musicisti nella residenza estiva per periodi sempre più lunghi, lasciandoli senza vedere le proprie famiglie per mesi. Il Principe si divertì molto dell’esecuzione e fece tornare immediatamente i musicisti a casa.

Musica a 1 euro

Parte integrante della stagione invernale al Teatro Stignani di Imola è il progetto Educational “Musica a 1 Euro” a coronamento della stagione ERF#StignaniMusica 2023/24, progetto a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole imolesi fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

La proposta prevede inoltre incontri – concerto e prove aperte in cui i protagonisti dei concerti serali incontrano, parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.

