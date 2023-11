Appuntamento giovedì 9 novembre con lo spettacolo dell’attrice e conduttrice per la prima volta sul palco del Duse

Un folle monologo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. È ’40 e sto’, lo spettacolo con cui giovedì 9 novembre alle ore 21 l’attrice, conduttrice e scrittrice Andrea Delogu salirà per la prima volta sul palco del Teatro Duse di Bologna.

Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale, Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui la platea si riconoscerà. La protagonista si metterà a nudo trascinando il pubblico nella sua nuova vita di quarantenne. Riappropriatasi della propria indipendenza, Andrea si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni della strana epoca che viviamo.

Sorpresa dall’approccio e le aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte: la libertà di essere sé stessi.

Trasversale, pungente, stravagante. Andrea Delogu non le manda a dire. E ce n’è per tutti: giovani e meno giovani, uomini e donne, madri e padri, femministe arrabbiate, poliamorosi convinti, animalisti in crisi, hippy mancati e monoteisti part-time.

Lo spettacolo, scritto da Andrea Delogu, Rossella Rizzi, Alberto Caviglia e Giovanna Salvatori, è diretto dal regista Enrico Zaccheo.