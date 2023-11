Saranno proiettati due docu-film che raccontano storie ambientate in Sardegna

Sabato 11 novembre 2023, a partire dalle 18.00, presso la sala teatro della Casa di Quartiere Saffi in via Lodovico Berti 2/10, approda a Bologna il cinema sociale di Karim Galici.

Il Circolo Sardegna, in collaborazione con l’associazione Cittadini del Mondo Odv, organizza la proiezione dei cortometraggi del regista, sceneggiatore e manager culturale cagliaritano, ospite della serata e presente in sala per un incontro col pubblico bolognese.

Verranno proiettati due docu-film con la regia di Karim Galici che raccontano storie ambientate in Sardegna e che esplorano temi come l’accoglienza e l’inclusione: il primo documentario, intitolato “Dall’Est con amore – Quattro storie di vita e integrazione” (Italia/2020, 29′) è dedicato all’approfondimento dell’universo femminile nella diaspora immigrata, mentre il secondo, intitolato “La vita sopra ogni cosa – Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (Italia/2021, 25′), è ispirato al dialogo religioso e all’accoglienza che la Chiesa cattolica sarda ha riservato ai fratelli ortodossi.

Galici, mediante le esperienze dell’Associazione cagliaritana Cittadini del Mondo OdV, guiderà lo spettatore in un viaggio verso e attraverso la Sardegna, immergendolo nelle storie di persone con diverse origini, nazionalità e appartenenti a differenti generazioni, tutte unite dall’aver scelto la Sardegna come loro seconda patria.

In occasione dell’incontro bolognese, il regista sardo presenterà, in assoluta anteprima, il promo del suo nuovo docufilm, ancora in lavorazione, “Quando le cicogne torneranno a volare”, dedicato alla tragedia di Chernobyl e alle storie di accoglienza e solidarietà che da essa sono scaturite in tutta Italia.

La serata cinematografica, intitolata “Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione”, offrirà un’opportunità di confrontarsi e approfondire questi importanti temi: dopo le proiezioni, seguirà un dibattito con il regista e il pubblico in sala moderato da Franca Menneas (saggista, attivista Amnesty International, segretaria Circolo Sardegna Bologna) e arricchito dagli interventi degli ospiti Amelia Frascaroli (Astalli Odv, ex assessora comunale e direttrice Caritas, pedagogista ed educatrice), Inna Naletko (docente e fondatrice della biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” dell’Oratorio di Sant’Eulalia a Cagliari) e Siid Negash (consigliere del Comune di Bologna e fondatore dell’associazione Next Generation Italy).

Le proiezioni inizieranno alle 18:30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti in sala. L’organizzazione consiglia di arrivare con anticipo per trovare parcheggio nelle vie circostanti.

L’evento, organizzato dall’associazione Circolo Sardegna Bologna APS, in collaborazione con l’associazione Cittadini del Mondo Odv e la Casa di Quartiere Saffi, è patrocinato dalla Fondazione di Sardegna, dalla FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) e dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I docu-film di Karim Galici, attraverso gli “Incontri conoscitivi” del progetto “Rete di interazioni sociali e culturali” promosso da Cittadini del Mondo ODV di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna, hanno toccato in lungo e in largo la Sardegna e girato l’Italia dal nord al sud raggiungendo le più importanti città italiane, quali Roma, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Genova, Perugia e diverse altre località.