Appuntamento lunedì 20 novembre, alle ore 21, al Teatro Duse di via Cartoleria 42

A grande richiesta del pubblico, Alessandro Bergonzoni fa il bis sul palco del Teatro Duse di Bologna e aggiunge una nuova data, il 20 novembre, per la sua serata dedicata allo storico palcoscenico bolognese, all’interno della rassegna ‘Duse & Friends’, nell’ambito del programma speciale ‘Duse 200’, con cui il Duse festeggia 200 anni di attività.

La data dell’8 novembre, inizialmente inserita in programma come data unica, è andata sold-out in pochissimi giorni. Da qui la scelta di aggiungere una replica per l’appuntamento dedicato al teatro che lo ha visto protagonista dagli anni Novanta ad oggi. Sul palco con Bergonzoni ci sarà anche il giornalista di Repubblica e regista, Emilio Marrese, che dialogherà con l’attore in una sorta di intervista tra passato, presente e futuro.

‘Duse 200’ si svolge con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna. Main Partner: BPER Banca. Funding Partner: Pelliconi. Media Partner: Il Resto del Carlino, Radio Bruno.

“La paura fa novanta ma il Duse per me fa 91: la gioia…Dal 91 saranno un centinaio le volte su questo palcoscenico del Duse e queste “volte” sono come un portico culturale artistico che porta da un autore all’altro da due secoli, e non ci piove. Mentre a Bologna una torre garisenda e tu asinelli, questo spazio è la mia “Duselldorf”, città nella città e ringrazio Eleonora Duse la divina del teatro moderno. Che peró un po’ mi sta stretto come Gibilterra, Messina o i Dardanelli, amando più una forma di “tealtro” (che non mi faccia fare solo una parte, la mia, ma di tutti e tutto sempre e ovunque, che poi è la mia idea del ruolo di “Altrista”) – racconta Bergonzoni – È stato comunque un trampolino per tuffarmi nei pensieri profondi in questi 33 anni di lavorio. Il 20 festeggio con letture, testi a vista, intravista imprevista benvista ed intervista, scoprendo il segreto tra inventare e sventare, svelare e rivelare, comico e cosmico, tra stullo e stallo, avvenire e accadere, dire poi fare baciare le lettere in un antitestamento: non per lasciare qualcosa se non torno ma per dare tutto ogni volta che torno in voi, pubblico che mai mi avete privato, di nulla, dopo esser stato fuori di me. Racconterò come tornare in India senza esserci mai stato, capire quanto è stato altruista l’nventore delle tasche che era monco, come non restare umani ma diventare sovrumani, come si può essere sereni se si diventa cielo cominciando a smettere di osservare la legge e iniziando a rispettarla, diritti e storti compresi, guerra esclusa, pace pretesa, anima compresa. Perché qui, mi sa, c’è sopra qualcosa,e tanto di nuovo sopra il sole. Se riusciamo ad arrivare fino al detto del mondo”.