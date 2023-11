La mostra sarà aperta al pubblico sino al 29 novembre, con ingresso gratuito

Ha aperto al pubblico nei giorni scorsi Vicino/lontano. Viaggio alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dell’immigrazione in Italia, la mostra fotografica organizzata in occasione del 20° Anniversario della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e ospitata dal Comune di Bologna fino al 29 novembre 2023, presso Palazzo d’Accursio, nella Sala Manica Lunga, con ingresso gratuito.

La mostra è promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Dipartimento delle Arti – Università di Bologna nell’ambito del progetto congiunto “Arti e performance a vent’anni dalla Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale”, riconosciuto dall’UNESCO tra gli eventi ufficialmente associati al ventennale della Convenzione, e insieme alle altre attività del progetto, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bologna.

Ideata in collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo di Roma e il Centro Studi sul Mediterraneo del CNR, Vicino/lontano presenta oltre trecento scatti realizzati da fotografi provenienti dai Paesi con il maggior flusso migratorio verso l’Italia. Gli autori hanno raccontato attraverso le immagini il patrimonio culturale e naturale dei loro paesi d’origine, costruendo un dialogo con le fotografie istituzionali dei siti del Patrimonio Mondiale e del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Tutte le fotografie sono state selezionate secondo cinque tematiche: 1) Insediamenti umani e movimenti dei popoli; 2) Spiritualità; 3) Feste, celebrazioni, artigianato, cibo ed espressioni artistiche; 4) Ambiente naturale, geo e biodiversità; 5) Ritratti.

Scopo della mostra è favorire il confronto e la reciproca conoscenza tra migranti e cittadini italiani ricordando che la Dichiarazione sulla Diversità Culturale dell’UNESCO afferma che “nelle nostre società sempre più diverse è essenziale assicurare un’armoniosa interazione tra persone e gruppi con identità culturali plurali, varie e dinamiche, così come la loro volontà di vivere insieme”.

Il Progetto “Arti e performance a vent’anni dalla Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale”, al quale collaborano anche il Servizio II – Ufficio UNESCO del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, il Comune di Bologna e la Fondazione per l’Innovazione Urbana di Bologna, prevede, oltre alla realizzazione della mostra Vicino/lontano, la pubblicazione di un dossier speciale della rivista «Antropologia e Teatro» e il convegno “Vent’anni di patrimonio culturale immateriale UNESCO”, che si terrà il 13 e 14 dicembre a Bologna presso l’Oratorio di San Filippo Neri nell’ambito della stagione DAMSLab/La Soffitta. Al convegno si accompagneranno tre momenti performativi incentrati su pratiche tutelate dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale: una rappresentazione di teatro nō, un concerto di Canto polifonico a cuncordu sardo e uno spettacolo di opera dei pupi siciliani.