In esposizione le opere dell’artista riminese Marianna Balducci

Dall’11 novembre 2023 al 3 febbraio 2024 è allestita a Casa Piani, Sezione ragazzi della BIM Biblioteca Comunale di Imola, l’esposizione sull’opera dell’artista riminese Marianna Balducci, già vincitrice del premio Andersen.

Il percorso espositivo, a cura di Koiné, società cooperativa sociale onlus, e organizzato dalla biblioteca Casa Piani in accordo con l’artista, si svilupperà attorno a quella che è l’esperienza creativa di Balducci, eclettica quanto rigorosa.

Illustratrice professionista, Balducci lavora nell’ambito della comunicazione e dell’editoria per ragazzi, è docente di comunicazione visuale per la facoltà di moda di Rimini e ama sperimentare combinazioni tra strumenti tradizionali e digitali, in particolare tra disegno e fotografia.

La mostra è costituita da alcune sezioni che esemplificano il percorso creativo dell’artista:

Dentro ai cassetti: storie scaturite dalle cose di tutti i giorni, con tavole e oggetti che richiamano le favole.

Fuori di qui! Un tuffo nel mondo, con gli occhi bassi e le antenne dritte, una sezione che racconta la genesi del libro di Balducci vincitore del premio Andersen, Io sono foglia (Bacchilega junior, 2020)

Pensare con le mani: il libro che vuole uscire dal libro, con elementi interattivi.

Questo non è un album di famiglia… o forse sì: sezione di foto-racconti originali dell’artista.

Primi passi nel mondo reale e immaginato, una sezione dedicata ai piccolissimi.

Una mostra per tutti, piena di spunti, idee e suggestioni che accompagnerà bambini e genitori, educatori e insegnanti nei prossimi mesi e pianterà piccoli semi di creatività per far crescere l’arte e la bellezza in ognuno. Un ringraziamento speciale va al volontario Giovanni Compatangelo, che, con il suo supporto tecnico, ha collaborato all’allestimento dell’esposizione.

“Uno spazio che mette al centro l’immaginazione dei bambini, lo sviluppo della loro fantasia. Ecco cos’è la nostra Casa Piani, che da oltre trent’anni si occupa di accompagnare famiglie, scuole ed educatori nella crescita dei nostri cittadini più giovani. In questa direzione va la mostra L’immaginazione a spasso dii Marianna Balducci, già vincitrice del premio Andersen, che abbiamo deciso di ospitare a Casa Piani nei prossimi mesi: da un mix di fotografie, oggetti ed illustrazioni bambine e bambini – ma anche gli adulti – possono creare storie bellissime, scoprendo o ri-scoprendo la capacità di vedere con un occhio sempre diverso ed attento sul Mondo” sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

Inaugurazione sabato 11 novembre, ore 10.30 – L’artista Marianna Balducci, intervistata da Alice Bigli, esperta di letteratura per ragazzi, introdurrà la mostra con una lettura dei suoi albi, racconterà il suo lavoro e sarà disponibile per dediche e firmacopie. Per i presenti è previsto un omaggio illustrato numerato e firmato.