Appuntamento dal 24 al 26 novembre con lo spettacolo dal titolo “Sol di Soldi”

Da Comedy Central a Zelig, da Colorado a interprete nel “Pinocchio” di Matteo Garrone, l’attrice e comica Maria Pia Timo sarà al Teatro Dehon di Bologna dal 24 al 26 Novembre, feriali ore 21 e domenica ore 16, con il suo nuovo spettacolo “Sol di Soldi. Vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere”, di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo, con la collaborazione di Daniela Lorizzo e regia di Roberto Pozzi.

Uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita.

Dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a PayPal.

La moneta vera, falsa, coniata, scritta, scarabocchiata, strappata, rattoppata con lo scotch, l’inflazione, lo spread, il tag, il taeg, gli eurobond, chi sono questi sconosciuti?

Dei soldi se ne hanno mai abbastanza ma, se ti mancano non sai come chiederli e, se ne hai, non sai più dove metterli o cosa farci. Da sotto al materasso, ai fondi di investimento, dai piani d’accumulo ai depositi di monetine di Paperon di Paperoni…

Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, scritto con la consulenza di una banking trainer, per ridere di un intero mondo finanziario in cui non capiamo nulla o quasi e ci affidiamo ad altri, ma sempre ignari, tenendo le dita di una mano incrociate e l’altra a cercare scongiuri sotto la cintola.

Prezzo: Intero € 26,00 – Ridotti € 22,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.