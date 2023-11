Primo appuntamento domenica 26 novembre alle ore 17

Dopo la calorosa accoglienza al suo esordio lo scorso anno, si prepara a ripartire con la seconda edizione Favole all’Osservanza, la rassegna di teatro per le famiglie che conta otto spettacoli teatrali pensati per bambini di tutte le età, in scena al Teatro dell’Osservanza (in via Venturini a Imola) la domenica pomeriggio alle ore 17: si parte domenica 26 novembre con lo spettacolo Il seme magico e si prosegue fino al mese di marzo.

La rassegna di teatro per le famiglie è curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione col Comune di Imola e sono proprio i direttori artistici di Accademia Perduta, Ruggero Sintoni e Claudio Casadio a presentarla: «Quello delle fiabe è un linguaggio che unisce tutti i componenti della famiglia e consente di cogliere quel “respiro del teatro” capace di creare un vissuto unico, in cui l’immediatezza e la condivisione di uno spazio e di un tempo si riappropriano della loro fondamentale funzione nel contribuire alla conoscenza di sé. Un’occasione sempre più rara per stare insieme, divertirsi ed emozionarsi, che permette alle nuove generazioni di intraprendere un percorso di scoperta, fuori e dentro di sé. Il Teatro Ragazzi è quindi un’opportunità di arricchimento per tutti, perché la magia incanta i bambini ma, attraverso il loro sguardo, anche gli adulti possono riscoprire qualcosa di prezioso – e forse sopito – come la capacità di meravigliarsi, in un momento di poesia, stupore ed empatia che può liberare la fantasia e la creatività, senza alcuna barriera.»

Per rendere il teatro accessibile a tutti, ci sarà un biglietto unico di 5 euro per tutte le età e per tutti i settori. La prevendita è già attiva per tutti gli spettacoli su Vivaticket, mentre il giorno della rappresentazione la biglietteria del Teatro dell’Osservanza sarà aperta dalle ore 15:30 alle 17.