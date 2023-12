Nuovo progetto didattico per famiglie e bambini che si allarga a tutto il pubblico adulto e alle scuole per la valorizzazione della figura di Papa Gregorio XIII in collaborazione con società del territorio

Una nuova importante iniziativa amplia l’offerta di Palazzo Boncompagni, ormai punto di riferimento per tutta la città di Bologna. Dal 3 dicembre la Fondazione Palazzo Boncompagni presenta infatti un progetto didattico per famiglie e bambini che punta alla valorizzazione della figura di Papa Gregorio XIII in collaborazione con società del territorio.

“Abbiamo a cuore la formazione dei giovani e desideriamo fortemente che Papa Gregorio XIII diventi un punto fondamentale dei bolognesi fin da piccoli – afferma l’Ingegner Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni – Deve essere per tutti noi un orgoglio conoscere e vivere il Palazzo che ha dato i natali al Papa che ha rivoluzionato il tempo moderno ”.

Il programma, collegato alla dimora storica dove abitò il Papa che cambio per sempre il nostro calendario, vuole abbracciare un pubblico sempre più vasto, dai più piccoli agli adulti , per una divulgazione adatta a tutte le età, e comprende “Alla scoperta di Papa Gregorio XIII”, progetto artistico multidisciplinare promosso dalla Fondazione Palazzo Boncompagni in collaborazione con ‘Burattini a Bologna Aps’ e con il contributo della regione Emilia-Romagna, e “A braccetto per Bologna con Papa Gregorio”, quaderno-gioco alla scoperta dei luoghi di Papa Gregorio XIII.

Ideato e progettato da Simona Pinelli in collaborazione con Chiara Pilati con testi di Simona Pinelli e Giulia Modesto di Comunicamente, progetto grafico e impaginazione di Valentina Pagani Donadelli, Barbara Vitale di Viva!, il quaderno è realizzato con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.Attraverso spettacoli, visite guidate, approfondimenti tra tradizione arte e didattica lo scopo del nuovo progetto è mettere in luce l’importanza di Ugo Boncompagni e riscoprire la sua incantevole dimora in Via del Monte a Bologna valorizzando il patrimonio materiale e immateriale che Palazzo Boncompagni e l’arte burattinaia bolognese rappresentano.

Inoltre il quaderno didattico diventerà da dicembre uno strumento di conoscenza e approfondimento messo a disposizione gratuitamente di tutti coloro che visitano Palazzo Boncompagni grazie al quale il pubblico di riferimento, in particolare famiglie e bambini, apprenderanno in modo divertente e creativo, alcune nozioni base sul Rinascimento bolognese, sulla storia della città e sulla figura del Papa Gregorio XIII.

Lo spettacolo

Il debutto del progetto avverrà domenica 3 dicembre alle ore 17.00 con la rappresentazione “Fagiolino e Sganapino servitori nella casa di Papa Gregorio XIII”, spettacolo con i burattini di Riccardo Pazzaglia. Prima si terrà un’insolita visita guidata a Palazzo in cui sarà proprio il burattino di Ugo Boncompagni, incontratosi con quello del dottor Balanzone, a fare gli onori di casa. Giunti nella Sala delle Audizioni Papali, dove sarà presentato lo spettacolo, il pubblico si ritroverà infatti davanti a una ricreata ‘bottega artigiana’ dove sarà invitato a scoprire la nascita di un burattino attraverso i materiali che lo compongono.

L’incontro didattico – che comprende anche una visita guidata a Palazzo Boncompagni – è pensato per le scuole di ogni ordine e grado e i gruppi organizzati. Le repliche si terranno dal 4 al 7 dicembre alle 10.00 e alle 10.45 (ingresso gratuito su prenotazione sul sito palazzoboncompagni.it).

Ogni gruppo potrà compiere un’esplorazione attraverso i luoghi e attraverso i sensi: il tatto per apprezzare le differenti fasi di trasformazione della materia lignea da più ruvida, inizialmente, a più liscia e levigata, come anche per scoprire i differenti tessuti e ornamenti del burattino; l’olfatto per apprezzare e riconoscere le varietà di legno attraverso le differenti fragranze, gli oli e le vernici utilizzati sull’oggetto materiale; la vista per riconoscere colori, forme, linee e decorazioni tra tradizione e significati culturali che trasportano; l’udito per distinguere stoffe, materiali e strumenti di lavoro, tramite le parole degli artigiani e attori. I sensi, dunque, per un’esperienza innovativa e inclusiva per riscoprire antichi mestieri e tradizioni.

“L’arte burattinaia a Bologna è un elemento essenziale della cultura cittadina e non solo – afferma Riccardo Pazzaglia –. In questi ultimi anni, grazie all’impegno e al continuo lavoro dell’associazione Burattini a Bologna sul territorio, e non solo, l’interesse su questo tipico fenomeno culturale si è riacceso. Il progetto, ideato per Palazzo Boncompagni, rappresenta oggi per il burattino un’occasione in più per raccontare e, nel contempo, raccontarsi. Una narrazione e uno spettacolo che vogliono far conoscere la figura di Papa Gregorio XIII, attraverso le testimonianze dei personaggi tipici del teatro delle teste di legno, fino ad arrivare agli aspetti più strettamente collegati alla tecnica di costruzione del burattino inteso come oggetto artistico. Un’occasione, quindi, anche per il pubblico e per le scuole che sono invitate a partecipare”.