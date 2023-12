L’attore partenopeo porterà in scena lo spettacolo dal titolo “A tu per Tre”

Domenica 10 Dicembre ore 16 al Teatro Dehon di Bologna in scena Maurizio Casagrande in “A tu per Tre”, uno spettacolo in cui l’attore partenopeo ripercorre le tappe più importanti del suo ricco e importante percorso artistico, pensato come un dialogo intimo e confidenziale con il pubblico. Sul palco insieme a Casagrande la cantante Ania Cecilia e la pianista Claudia Vietri, in un personale e comico triangolo artistico.

La cantante, Ania Cecilia, presenta al pubblico Maurizio Casagrande, il protagonista della serata, raccontandolo come un uomo di successo che non si è mai montato la testa. Sembra l’inizio di una tipica serata di intrattenimento, ma subito qualcosa non va. I due cominciano ad avere una serie di divertenti battibecchi dovuti alla incapacità della cantante di cogliere l’ironia dietro i gesti e le parole di Maurizio, che romperanno lo schema classico e noioso di questo tipo di eventi autocelebrativi sfociando in un esilarante testa a testa tra Casagrande e Ania Cecilia accompagnati dalle sapienti note del pianoforte suonato da Claudia Vietri che interviene nella discussione come giudice e paciere, ma che in realtà, da subito, favorirà la sua amica Ania Cecilia.

La scena si trasforma in un salotto. Le due ragazze cominciano una sorta di intervista che, in realtà, è il pretesto che permette a Maurizio di raccontare divertentissimi episodi della sua vita e della sua carriera capaci di suscitare grande interesse e ilarità nel pubblico, che spesso interagisce direttamente con Casagrande avendo la sensazione di sbirciare nella sua vita privata.

Il tutto è impreziosito da momenti musicali di qualità e da messe in scena di grande impatto grazie all’uso di tecnologie video capaci di creare la suggestione di personaggi virtuali sul palcoscenico.

Nell’ultima parte dello spettacolo ci sarà un breve viaggio nelle canzoni di Ania Cecilia, che da anni, accompagna il percorso artistico di Maurizio. L’incontro tra i due è avvenuto molti anni fa grazie ad una canzone contenuta in un album della cantante intitolato “NUDA”. Partendo da questo incontro “particolare”, ovviamente sempre con leggerezza e divertimento, si viaggerà in alcune delle sue bellissime canzoni scoprendone il significato e la loro correlazione con Casagrande e alcune sue opere.

Prezzo: Intero € 26,00 – Ridotti € 22,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket