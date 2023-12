Tanti anche i giovanissimi: 70 abbonamenti under 20 (+20%)

Novembre è stato il mese dedicato alla campagna abbonamenti del Teatro Stignani, che propone una stagione di prosa con otto spettacoli in scena da dicembre ad aprile. Un cartellone ricco di grandi titoli e grandi nomi – Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Cesare Bocci, Lella Costa, Francesco Pannofino e Claudio Bisio solo per citarne alcuni – che ha incontrato i gusti del pubblico imolese tanto da far registrare numeri importanti al botteghino: ben il 94% dei 1.265 abbonati alla scorsa stagione ha riconfermato il proprio abbonamento, per un numero assoluto di 2.190; agli affezionati si sono poi aggiunti 250 nuovi abbonati (l’anno precedente erano 157, +60%).

Il numero totale degli abbonati arriva così a toccare quota 1.440 spettatori, il 14% in più rispetto alla stagione precedente. Tanti anche i giovanissimi: sono 70 gli abbonamenti under 20 anni (+20%). Infine gli incassi, che registrano un +16%, per un totale di 257.000 euro.

Soddisfatto l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Giacomo Gambi: “Ottimo il dato delle riconferme degli abbonamenti, 252 nuovi abbonati alla stagione di prosa e 70 abbonamenti di giovani under 20, che grandi risultati! La stagione teatrale del Teatro Stignani rappresenta un orgoglio e un valore per la Città, e questa campagna abbonamenti lo conferma. Questo grazie ai grandi testi, le eccelse prove d’attore e la massima cura nelle scelte artistiche di questa stagione. Il teatro è un grande protagonista della vita culturale cittadina, è evasione, è divertimento ma è anche stimolo alla riflessione, è quindi appuntamento imprescindibile nella vita culturale della città. L’incremento degli abbonamenti under 20, il 20% in più rispetto all’anno scorso, è il risultato del percorso di sempre maggior apertura dei nostri Teatri verso il pubblico dei più giovani, tramite le tante iniziative che a loro abbiamo riservato negli ultimi anni. A teatro si respira la vita, ci vediamo a teatro”.

Chi non ha sottoscritto l’abbonamento potrà acquistare i biglietti per i singoli spettacoli su Vivaticket (dalle ore 19 dal sabato antecedente lo spettacolo) oppure alla biglietteria del teatro secondo le seguenti modalità: il sabato antecedente lo spettacolo dalle ore 16 alle 19; il martedì della settimana di spettacolo dalle ore 10 alle 12; i giorni di spettacolo dalle ore 19 alle ore 21 per le recite in orario serale (ore 21) e dalle ore 14 alle 15:30 per le recite in orario pomeridiano (ore 15:30). Maggiori informazioni su stagione e biglietti: 0542 602600, www.teatrostignani.it