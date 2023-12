Ultimi appuntamenti in programma per la 22esima edizione del festival

Si avvicina alla conclusione la 22esima edizione del Festival del Cinema di Porretta Terme diretto da Luca Elmi in collaborazione con l’associazione Porretta Cinema.

Si parte oggi, venerdì 8 dicembre, con l’ultima proiezione dedicata al file rouge che lega il festival all’Emilia Romagna con il film I nostri ieri di Andrea Papini, con protagonisti Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Daphne Scoccia, Maria Roveran, Denise Tantucci e girato anche a Stazione Foce a Comacchio, tra la zona Darsena e il centro storico di Ravenna e Bologna.

La storia è quella di Luca (Mazzotta), regista di documentari che forse ha perso la vena creativa e anche quella di vivere, che si ritrova a gestire un laboratorio di cinema all’interno di carcere. Qui conosce Beppe (Francesco Di Leva), detenuto per un crimine di cui scopriremo pian piano la natura, e Luca, per tornare un po’ a lavorare e a un po’ a vivere, decide di proporre al direttore del carcere come saggio finale un film. Ma saranno gli stessi detenuti a realizzarlo, e proprio mettendo in scena la vicenda di Beppe.

La giornata prosegue con un classico del cinema per riscoprire grandi personalità del passato che hanno scritto la storia del cinema, La provinciale (1953) di Mario Soldati.

La serata si conclude con la proiezione di Tre ipotesi sulla morte di Pinelli (1970) di Elio Petri e l’assegnazione al film Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci dell’omonimo Premio Nazionale Elio Petri, fiore all’occhiello del festival dedicato al grande regista. L’Associazione Porretta Cinema è orgogliosa di organizzare – per la quinta volta – l’unico Premio dedicato all’emblematica figura di Elio Petri, regista e pietra miliare del cinema italiano e internazionale.

Come pecore in mezzo ai lupi è stato scelto tra i cinque film in gara dell’edizione 2023 del Premio – Piano Piano di Nicola Prosatore, La bella estate di Laura Luchetti, Bassifondi di Francesco Pividori, Disco boy di Giacomo Abbruzzese – dalla giuria composta da Walter Veltroni, Steve Della Casa, David Grieco, Paola Pegoraro Petri, Giacomo Manzoli, Alfredo Rossi, Jean A. Gilli, Boris Sollazzo, Cristiana Paternò e Silvia Napolitano con la seguente motivazione: “Riuscendo a coniugare la sua abilità nella gestione delle dinamiche tipiche dei più grintosi action movie con la volontà di mostrare la profonda emotività dei suoi personaggi, Lyda Patitucci regala al pubblico un’esperienza che ha pochi eguali nel nuovo cinema italiano”.

Previsti anche due Premi Speciali assegnati dalla SNCCI a due personalità del cinema che si sono distinte quest’anno:

Premio Speciale Elio Petri a Matteo Garrone con la seguente motivazione:“Capace come sempre di immergersi in mondi altri e di restituirli al pubblico con verità ed empatia, senza fare sconti, la sua cinematografia e carriera sono l’emblema di quei film che hanno saputo raccogliere consensi anche sul mercato internazionale. Riportando l’attenzione sul nostro miglior cinema italiano. Per questo suo importante contributo, il Premio Speciale va a Matteo Garrone”.

Premio Speciale Elio Petri – Contributo Critico a Gian Piero Brunetta con la seguente motivazione: “Le sue opere sulla storia del cinema italiano e i suoi Dizionari dei registi del cinema mondiale, nonché le sue molteplici monografie e curatele eseguite sono dei capisaldi per ogni studioso di cinema. Le sue collane cinematografiche, le importanti collaborazioni con le molte riviste di settore e il suo impegno radiofonico hanno contribuito allo stesso modo a formare intere generazioni di appassionati cinefili. Doveroso tributare un omaggio per il suo lavoro a Gian Piero Brunetta, assegnandogli il Premio Speciale Elio Petri”.

Sabato 9 e domenica 10 dicembre si conclude la retrospettiva dedicata al regista Roberto Andò con la proiezione del suo ultimo successo di pubblico e critica La Stranezza (2022) e di Conversazione su Tiresia (2018).

Il pomeriggio di sabato è dedicato ai festeggiamenti e alla preziosa la proiezione di Tu mi turbiin occasione dei suoi 40 anni. La prima pellicola diretta da Roberto Benigni è divisa in quattro episodi che il regista Premio Oscar® interpretò anche, al fianco di Nicoletta Braschi. Tu mi turbi sarà proiettato con copia in 35mm grazie alla collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Spazio anche per il genere documentario con il corto Raw Dogs diretto da Luca Coccimiglio, che sarà presente in sala e si intratterrà a fine proiezione per un Q&A con il pubblico del Cinema Kursaal.

Si prosegue con l’atteso gran finale del Festival del Cinema di Porretta Terme con la declamazione dei vincitori del Concorso fuori dal giro e l’assegnazione del Premio Coop-Reno Fuori dal Giro (assegnato dalla giuria ragazzi) e del Premio Gruppo Hera Fuori dal Giro (assegnato dal pubblico).

La serata si conclude con la sezione Uno sguardo altrove, dedicata alle cinematografie straniere e che dal 2018 arricchisce la settimana del festival con sguardi a mondi e culture lontane, quest’anno in collaborazione con lo Svenska Filminstitutet, propone l’anteprima nazionale del film Exodus di Abbe Hassan. Ospite in sala il regista si intratterrà a fine proiezione per un Q&A con il pubblico del Cinema Kursaal.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Schermi e Lavagne, progetto della Cineteca di Bologna, con le proiezioni per i ragazzi dei cortometraggi della sezione L’inverno è arrivato, domenica 10 dicembre alle ore 16 con l’ultimo appuntamento di questa edizione del Festival del Cinema di Porretta Terme.