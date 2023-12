Appuntamenti il 13 e 14 dicembre presso l’Oratorio San Filippo Neri e all’Auditorium

Il 13 dicembre si apre, presso l’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, il convegno Vent’anni di patrimonio culturale immateriale UNESCO, a cura di Matteo Casari e Matteo Paoletti: un evento per celebrare il ventennale dalla sottoscrizione della Convenzione Unesco per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (ICH 2003), accompagnato da tre momenti performativi.

Il programma rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna all’interno della stagione di DamsLab/La Soffitta ed èorganizzato in collaborazione con Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Segretariato Generale – Servizio II – Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, il Comune di Bologna e la Fondazione per l’Innovazione Urbana, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e del Ministero della Cultura; è, inoltre, inserito all’interno della programmazione di LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

La tavola rotonda (mercoledì 13 dicembre, ore 15) vedrà la partecipazione del Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, Min. Enrico Vicenti, presenterà gli oltre venti contenuti scientifici internazionali raccolti nel dossier speciale della rivista «Antropologia e Teatro», dedicato interamente al rapporto tra Convenzione UNESCO e arti performative.Il momento di studioprosegue il percorso avviato con la mostra fotografica Vicino/Lontano, che è stata ospitata a Palazzo D’Accursio dal 9 al 29 novembre 2023, e presenta a corollario tre performance legate a elementi tutelati dalla Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale: il teatro nō giapponese, il canto a cuncordu sardo (ore 18) e l’Opera dei Pupi siciliani (14 dicembre, ore 20.30).

Il programma include l’appuntamento Bologna Città Creativa della Musica: tra jazz, liscio e canzone d’autore, che si terrà al DAMSLab(14 dicembre, ore 16):un momento di riflessione intorno al ruolo di Bologna Città Creativa della Musica UNESCO, quale città crocevia di culture musicali, con la proiezione del work in progress del documentario dedicato a Virgilio Savona e il Quartetto Cetra, alla presenza del regista Valter Colle.

Tutte le attività sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Di seguito il programma dettagliato.

13 dicembre 2023 – ore 15

Oratorio San Filippo Neri

Tavola rotonda e presentazione dossier Convenzione ICH 2003

La rivista «Antropologia e Teatro» ha pubblicato un Numero Speciale intitolato Performing arts e dialogo interculturale. A venti anni dalla Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Gli esiti dell’indagine saranno presentati nell’ambito della tavola rotonda Vent’anni di patrimonio culturale immateriale UNESCO.

La tavola rotonda, a cura di Matteo Casari e Matteo Paoletti, è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e vedrà la partecipazione del Segretario Generale, Min. Enrico Vicenti, e di rappresentanti del Ministero della Cultura, tra cui la dirigente del Segretariato Generale – Servizio II – Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, Maria Assunta Peci, e della responsabile MiC per la Convenzione 2003, Elena Sinibaldi. Interverranno anche gli artisti coinvolti nelle performance che seguiranno l’incontro.

13 dicembre 2023 – ore 18

Oratorio San Filippo Neri

Performance di teatro nō e canto a cuncordu sardo

Le performance offriranno l’occasione di conoscere direttamente alcune delle pratiche tutelate dalla Convenzione. Il teatro nō sarà rappresentato dai maestri Umewaka Naohiko e Ōmura Shigeji che offriranno un saggio della loro arte nella formula denominata iccho: voce e percussione. A seguire i confratelli della Confraternita dell’Oratorio di Santa Croce (Castelsardo, SS) proporranno i canti polifonici a cuncordu della tradizione sarda.

14 dicembre 2023 – ore 16

DAMSlab/Auditorium tavola rotonda e proiezione documentario

Bologna Città Creativa della Musica: tra jazz, liscio e canzone d’autore. Un momento di riflessione intorno al ruolo della città come crocevia di culture musicali, con un focus sul lavoro di Virgilio Savona e del Quartetto Cetra e la proiezione del work in progress del documentario di Valter Colle dedicato all’artista, dal titolo “Cose delicate”, Virgilio Savona oltre il Quartetto Cetra.

14 dicembre 2023 – ore 20.30

Oratorio San Filippo Neri Cavalleria rusticana, Opera dei pupi siciliani

La Marionettistica dei Fratelli Napoli (Catania) sarà in scena con la versione per Opera dei Pupi siciliani della Cavalleria rusticana. Fondata nel 1921 la Marionettistica continua a lavorare col mestiere storico, i pupi alti un metro e trenta e pesanti fino a trentacinque chili.